21-годишна жена е пострадала при управление на електрическа тротинетка, съобщи полицият в Ловеч.

Припомяме, че от вчера 13-годишно дете е с опасност за живота, след като падна с тротинетка в бургаския кв. "Банево".

В четвъртък около 14.30ч. на улица в Летница, жената е управлявала собственото си превозно средство без предпазна каска, когато е загубила контрол над него и е паднала на пътното платно.

След инцидента пострадалата е откарана за преглед във ФСМП-Летница, а по-късно е транспортирана към болнично заведение в Плевен.

Пробата й за алкохол е отрицателна, съставен й е акт за нарушение на ЗДвП.