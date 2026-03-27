21-годишна жена е пострадала при управление на електрическа тротинетка, съобщи полицият в Ловеч.Припомяме, че от вчера, след като падна с тротинетка в бургаския кв. "Банево".В четвъртък около 14.30ч. на улица в Летница, жената е управлявала собственото си превозно средство без предпазна каска, когато е загубила контрол над него и е паднала на пътното платно.След инцидента пострадалата е откарана за преглед във ФСМП-Летница, а по-късно е транспортирана към болнично заведение в Плевен.Пробата й за алкохол е отрицателна, съставен й е акт за нарушение на ЗДвП.