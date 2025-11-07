"Замесена сте в престъпление!". Тези думи чува нашата колега от БНР Милена Воденичарова, след като телефонът ѝ позвънява във вторник. Гласът отсреща ѝ обяснил, че с нотариално заверено пълномощно от нейно име измамник се е опитал да изтегли кредит в размер на 19 000 лева. Човекът се представя за следовател Добромир Велчев от 2-ро Районно управление, но силният му руски акцент и нелогичният разказ, който следва, я усъмняват, че става въпрос за измамна схема.Следовател Велчев обяснил, че мъж на име Радослав Колев опитал да изтегли кредит от банка с клон на "Цариградско шосе"."В документа имало всичките ми лично данни, но служителите се усъмнили, задали му няколко уточняващи въпроса и мъжът се стреснал, взел пълномощното и избягал, каза още мнимият полицай", твърди Воденичарова пред NOVA.Мъжът от телефонната слушалка поискал имейл, на който да изпрати своите идентификационни данни и профил на човека, който се опитал да изтегли кредит от името на журналиста."Единият документ беше служебна карта със снимка. На мястото на "печат" пишеше "штамп", от което е видно, че е фалшива", обясни журналистът.Върху другия документ имало снимка на истински престъпник, който преди няколко години опитал да избяга от затвора.От СДВР потвърдиха, че е подаден сигнал за подобна измама и увериха, че работят по случая. От полицията подчертаха, че в районните управления следователи няма.