Нова трагедия за семейството на Спас, загинал в катастрофа в Пловдив
©
Часове по-късно става ясно, че плавателният съд е открит потънал на около 40 метра дълбочина. Съдбата на моряците обаче остава неизвестна.
Зад сухата фактология стои историята на едно семейство, белязано от трагедии, които трудно могат да бъдат понесени от човешкото сърце.
Преди години семейството на капитан Спасов губи 19-годишния Спас при тежка катастрофа в Пловдив. Христо Спасов е чичо на Спас.
В най-мрачния момент от своята съдба обаче близките му вземат решение, което малцина намират сили да направят - даряват органите му, за да спасят други човешки животи.
От собствената си непоносима болка те избират да създадат надежда за други семейства. Тогава обществото ги нарече пример за сила и човечност.
Днес същото това семейство отново е поставено пред изпитание, което надхвърля границите на поносимото.
Изчезването на кораба край Маслен нос връща кошмара в дома им. Вместо траур - неизвестност. Вместо отговори – тишина.
Корабът е открит на морското дъно, но липсата на яснота около случилото се поражда въпроси и тревоги. Близките живеят между надеждата и страха, между молитвата за чудо и подготовката за най-лошото.
От Сдружение "Ангели на Пътя“ настояват за прозрачност и пълна информация относно разследването и издирвателните действия, както и за активен обществен ангажимент.
"Вярваме, че общественото внимание има значение. Когато една тема не бъде забравена, усилията продължават“, заявяват от сдружението.
"Това не е просто инцидент в морето. Това е история за хора, които вече веднъж са преминали през ада на загубата и са намерили сили да превърнат трагедията в дар за други. Днес те отново са изправени пред бездна - този път на неизвестността. Обществото има дълг да не отвръща поглед. Защото зад всяка новина стоят човешки съдби. А зад тази – едно семейство, което отново чака", допълват Сдружение "Ангели на Пътя“.
Още от категорията
/
Кметът на Сърница Неби Бозов призова жителите на протест заради наводнението на републиканския път Сърница - Велинград
16.02
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
Съдът във Велико Търново отказа да поеме делото "Кожухаров"
14:06 / 24.02.2026
Пет години затвор за мъж, наръгал друг в заведение в Търговище
12:00 / 24.02.2026
Търсят директор на РЗОК-Разград
10:40 / 24.02.2026
74-годишен мъж, издирван от Интерпол, бе установен и задържан в Р...
09:50 / 24.02.2026
60-годишен мъж загина при пожар в Хасковско
09:53 / 24.02.2026
Товарен автомобил се самозапали на АМ "Струма"
15:42 / 23.02.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.