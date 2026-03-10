Нови автомобили "Волво" за полицията в Силистра
Днес новият автомобил "Волво“ влиза в наряда на дежурните смени в група "Охрана на обществения ред“, след като началникът на РУ-Силистра главен инспектор Траян Петров връчи ключовете на униформените полицаи. Своите нови коли преди дни получиха и представители на районните управления в Дулово и Тутракан.
Новите полицейски автомобили са оборудвани със система за видеонаблюдение и са снабдени с комуникационен терминал. Брандирани са със съответните опознавателни знаци на Министерството на вътрешните работи.
В следващите месеци се очаква ОДМВР-Силистра да получи още три автомобила от същата марка.
След обновяване: Сградата на биосферен парк "Сребърна" със сертификат за енергийна ефективност
