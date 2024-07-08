Нови работни места в Община Силистра

© Община Силистра разкри нови работни места, видя "Фокус":



Бюро по труда – Силистра /общини Силистра, Ситово и Кайнарджа/



1 продавач,разносна търговия, Средно образование;



1 сътрудник по управление на европейски проекти и програми, Висше образование;



1 биьнес консултант, Висше образование;



1 водач мотокар, Средно образование;



1 ръководител обособено производство,Средно/ Висше образование



2 работник,производство на млечни продукти,Средно образование;



1 машинен оператор,млечни продукти,Средно образование;



1 технически сътруднк,Средно образование;



1 огняр,Средно образование;



1 машинен оператор,Средно образование;



1 контрольор,качество,Средно образование;



1електромонтьор, ,Средно образование;



1 мияч,превозни средства,Средно образование;



1 пекар,Средно образование;



1 камериер/камериерка хотел,Средно образование;



1 управител магазин,Средно образование;



1 барман,Средно образование;



1 продавач/консултант ,Средно образование;



1 работник овощна градина, Основно образование;



1 опаковач, Средно образование;



2 помощник кухня, Средно образование;



2 общ работник, Основно образование;



1 мениджър екип, Средно образование;



2 сервитьор, Средно образование;



1 работник полевъден, Основно образование;



1 тракторист, Средно образование;



1 шофьор,лекотоварен автомобил, Средно образование;



2 шофьор,автобус, Средно образование;



1 монтажник,дограма, Средно образование/Производствени технологии-дървесина,хартия,пластмаси и стъкло



2 заварчици, Средно образование/Машиностроене, металообработване и металургия;



2 счетоводител, Висше образование/Икономика



2 психолог, Висше образование/Психология



1 шивач,Средно образование;



1 машинен оператор,металорежещи машини, Средно образование;



*Работни места за младежи до 29 години, разкрити по проект



BGO5SFPR002-3.001-0001 ("МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ"+) на Програма "Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027г. в три направления:



- За обучение по време на работа: няма



- За стажуване по време на работа: няма



- За включване в заетост:1 сервитьор-Средно образование;



1 барман- Средно образование;



3 продавач-консултант- Средно образование;



2 касиер- Средно образование;



1 оператор въвеждане на данни- Средно образование;



1 техник,компютърно програмиране-Висше образование;



1 учител/преподавател природоматематически учебни предмети в занимания по интереси-Висше образование;



За всички работни места трудовите договори са СРОЧНИ, освен ако изрично не е уточнено, че договорът е безсрочен.



Бюро по труда – Дулово /общини Дулово и Алфатар/



2 Работник поддръжка на пътища – начално/ основно образование;



1 Барман – основно/ средно образование;



1 Сервитьор – основно/ средно образование;



1 Счетоводител – висше икономическо образование;



1 Шофьор – пласьор – основно образование, кат. В;



2 Търговски представители – средно образование, кат. В;



1 Мениджър екип – средно образование, компютърна грамотност;



2 Леяр - формовчици – основно образование;



12 Общи работници – основно образование;



1 Началник смяна – средно образование;



1 Багерист – основно/средно образование



8 Шофьори – основно/средно образование, кат. С;



1 Кредитен консултант – средно образование, компютърна грамотност;



1 Продавач - консултант – средно образование;



6 Шивачи – основно образование;



1 Шофьор тежкотоварен автомобил 12 и повече тона (бетоновоз);



2 Лаборанти в хранително-вкусова промишленост – средно/висше образование;



1 Инженер роботика–висше техническо образование;



1 Електромонтьор - висше - електротехника, електроника и автоматика.



*Работни места за младежи до 29 години, разкрити по проект



BGO5SFPR002-3.001-0001 ("МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ"+) на Програма "Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027г. в три направления:



- За стажуване по време на работа: няма



За всички работни места трудовите договори са СРОЧНИ, освен ако изрично не е уточнено, че договорът е безсрочен.



Бюро по труда – Тутракан /общини Тутракан и Главиница/



1 Мениджър екип – средно образование, работа с компютър;



1 Лекар, обща медицина – висше образование – "Медицина“, езикови умения – Английски език;



1 Машинен оператор, металорежещи машини – средно образование, работа с компютър;



1 Стругар – средно образование;



1 Машинен оператор, производство на пластмасови изделия – основно образование;