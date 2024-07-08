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|Нови работни места в Община Силистра
Бюро по труда – Силистра /общини Силистра, Ситово и Кайнарджа/
1 продавач,разносна търговия, Средно образование;
1 сътрудник по управление на европейски проекти и програми, Висше образование;
1 биьнес консултант, Висше образование;
1 водач мотокар, Средно образование;
1 ръководител обособено производство,Средно/ Висше образование
2 работник,производство на млечни продукти,Средно образование;
1 машинен оператор,млечни продукти,Средно образование;
1 технически сътруднк,Средно образование;
1 огняр,Средно образование;
1 машинен оператор,Средно образование;
1 контрольор,качество,Средно образование;
1електромонтьор, ,Средно образование;
1 мияч,превозни средства,Средно образование;
1 пекар,Средно образование;
1 камериер/камериерка хотел,Средно образование;
1 управител магазин,Средно образование;
1 барман,Средно образование;
1 продавач/консултант ,Средно образование;
1 работник овощна градина, Основно образование;
1 опаковач, Средно образование;
2 помощник кухня, Средно образование;
2 общ работник, Основно образование;
1 мениджър екип, Средно образование;
2 сервитьор, Средно образование;
1 работник полевъден, Основно образование;
1 тракторист, Средно образование;
1 шофьор,лекотоварен автомобил, Средно образование;
2 шофьор,автобус, Средно образование;
1 монтажник,дограма, Средно образование/Производствени технологии-дървесина,хартия,пластмаси и стъкло
2 заварчици, Средно образование/Машиностроене, металообработване и металургия;
2 счетоводител, Висше образование/Икономика
2 психолог, Висше образование/Психология
1 шивач,Средно образование;
1 машинен оператор,металорежещи машини, Средно образование;
*Работни места за младежи до 29 години, разкрити по проект
BGO5SFPR002-3.001-0001 ("МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ"+) на Програма "Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027г. в три направления:
- За обучение по време на работа: няма
- За стажуване по време на работа: няма
- За включване в заетост:1 сервитьор-Средно образование;
1 барман- Средно образование;
3 продавач-консултант- Средно образование;
2 касиер- Средно образование;
1 оператор въвеждане на данни- Средно образование;
1 техник,компютърно програмиране-Висше образование;
1 учител/преподавател природоматематически учебни предмети в занимания по интереси-Висше образование;
За всички работни места трудовите договори са СРОЧНИ, освен ако изрично не е уточнено, че договорът е безсрочен.
Бюро по труда – Дулово /общини Дулово и Алфатар/
2 Работник поддръжка на пътища – начално/ основно образование;
1 Барман – основно/ средно образование;
1 Сервитьор – основно/ средно образование;
1 Счетоводител – висше икономическо образование;
1 Шофьор – пласьор – основно образование, кат. В;
2 Търговски представители – средно образование, кат. В;
1 Мениджър екип – средно образование, компютърна грамотност;
2 Леяр - формовчици – основно образование;
12 Общи работници – основно образование;
1 Началник смяна – средно образование;
1 Багерист – основно/средно образование
8 Шофьори – основно/средно образование, кат. С;
1 Кредитен консултант – средно образование, компютърна грамотност;
1 Продавач - консултант – средно образование;
6 Шивачи – основно образование;
1 Шофьор тежкотоварен автомобил 12 и повече тона (бетоновоз);
2 Лаборанти в хранително-вкусова промишленост – средно/висше образование;
1 Инженер роботика–висше техническо образование;
1 Електромонтьор - висше - електротехника, електроника и автоматика.
*Работни места за младежи до 29 години, разкрити по проект
BGO5SFPR002-3.001-0001 ("МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ"+) на Програма "Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027г. в три направления:
- За стажуване по време на работа: няма
За всички работни места трудовите договори са СРОЧНИ, освен ако изрично не е уточнено, че договорът е безсрочен.
Бюро по труда – Тутракан /общини Тутракан и Главиница/
1 Мениджър екип – средно образование, работа с компютър;
1 Лекар, обща медицина – висше образование – "Медицина“, езикови умения – Английски език;
1 Машинен оператор, металорежещи машини – средно образование, работа с компютър;
1 Стругар – средно образование;
1 Машинен оператор, производство на пластмасови изделия – основно образование;
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