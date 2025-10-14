Изпълнителна агенция "Проучване и поддържане на река Дунав“ получи първата част от ново оборудване, с което ще направи крачка напред към повишаване на безопасността по река Дунав. През последните дни Агенцията получи над 1000 нови брегови знаци, които се доставят в рамките на проект DISMAR, финансиран по Програма Interreg VI-A Румъния – България.Новата придобивка включва 528 бр. брегови несветещи знаци, 472 бр. километрични знаци и 20 бр. знаци за табели за брегови фарове. Предстои те да бъдат поставени на място. Договорът за доставката им беше подписан в началото на лятото след проведена обществена поръчка, а стойността на бреговите знаци възлиза на 299 000 лева с ДДС.Припомняме, че проект DISMAR се изпълнява съвместно между речните администрации на България и Румъния. Той цели подобряване на навигационната безопасност и информационната инфраструктура по река Дунав в трансграничния регион, съобщиха от Агенцията.В рамките на проекта ще бъдат доставени още плаващи навигационни знаци (шамандури), както и два несамоходни плавателни съда, които ще се използват за обслужване на бреговите знаци, съответно по един за всеки от партньорите.В допълнение ще бъде разработена и внедрена обща информационна система за мониторинг и управление на навигационните знаци в общия българо-румънски участък на р. Дунав.