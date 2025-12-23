От 1 януари 2026 г. пътниците с дългосрочни абонаменти за обществения транспорт ще могат да добавят към тях допълнителна карта за всички нощни линии в София. Това съобщиха от Център за градска мобилност.• N1• N2• N3• N4• 3 € на месец• 30 € за годинаПериодът на нощната карта трябва да съвпада напълно с периода на основната ви карта за дневния транспорт. Ако например зареждате картата си за периода 11 януари – 10 февруари, допълнителната нощна карта ще бъде за същия период – от 11 януари до 10 февруари.При закупуване на годишна карта (младежка, студентска или ученическа), можете да добавите нощните линии срещу 30 €.Ако вече притежавате годишна карта, чиято валидност е започнала, не можете да добавите допълнителен нощен абонамент. Тази нова възможност ще направи пътуванията през нощта по-удобни и достъпни за всички, които използват обществения транспорт в столицата.