Ново от 1 януари: Нощният транспорт става по-достъпен!
Нощни линии, включени в абонамента:
• N1
• N2
• N3
• N4
Цени на допълнителната нощна карта:
• 3 € на месец
• 30 € за година
Важно условие:
Периодът на нощната карта трябва да съвпада напълно с периода на основната ви карта за дневния транспорт. Ако например зареждате картата си за периода 11 януари – 10 февруари, допълнителната нощна карта ще бъде за същия период – от 11 януари до 10 февруари.
Годишни карти:
При закупуване на годишна карта (младежка, студентска или ученическа), можете да добавите нощните линии срещу 30 €.
Важно:
Ако вече притежавате годишна карта, чиято валидност е започнала, не можете да добавите допълнителен нощен абонамент. Тази нова възможност ще направи пътуванията през нощта по-удобни и достъпни за всички, които използват обществения транспорт в столицата.
