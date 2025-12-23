Сподели close
От 1 януари 2026 г. пътниците с дългосрочни абонаменти за обществения транспорт ще могат да добавят към тях допълнителна карта за всички нощни линии в София. Това съобщиха от Център за градска мобилност. 

Нощни линии, включени в абонамента:

• N1

• N2

• N3

• N4

Цени на допълнителната нощна карта:

• 3 € на месец

• 30 € за година

Важно условие:



Периодът на нощната карта трябва да съвпада напълно с периода на основната ви карта за дневния транспорт. Ако например зареждате картата си за периода 11 януари – 10 февруари, допълнителната нощна карта ще бъде за същия период – от 11 януари до 10 февруари.

Годишни карти:

При закупуване на годишна карта (младежка, студентска или ученическа), можете да добавите нощните линии срещу 30 €.

Важно:

Ако вече притежавате годишна карта, чиято валидност е започнала, не можете да добавите допълнителен нощен абонамент. Тази нова възможност ще направи пътуванията през нощта по-удобни и достъпни за всички, които използват обществения транспорт в столицата.