Със заповед на министъра на вътрешните работи Емил Дечев днес старши комисар Пешо Петров бе временно преназначен на длъжността директор на ОДМВР-Силистра. Днес той бе представен пред ръководния състав на областната дирекция от заместник-министър Калоян Милтенов. Това съобщиха от ОД на МВР - Силистра, цитирани от Ruse24.bg.

Старши комисар Пешо Петров е роден 06.01.1967 г. в Силистра. Завършил е ВНВУ "Васил Левски" – Велико Търново. Има дългогодишен стаж и голям професионален опит в системата на МВР, където постъпва през 1990 г. Последователно е заемал длъжностите разузнавач, инспектор, началник на група и началник на сектор "Криминална полиция" в РУ-Силистра. През 2009 г. е временно преназначен на длъжността началник на РУ-Силистра.

От 2010 г. до момента ръководи сектор "Противодействие на криминалната престъпност" в ОДМВР-Силистра.

Досегашният директор старши комисар Мартин Недялков е преназначен в Звеното за подпомагане дейността на министъра на вътрешните работи.