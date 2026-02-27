Областните дирекции на МВР в Разград, Търговище и Габрово имат нови директори
© ОДМВР - Разград
Заместник министър Калоян Милтенов пристигна в Разград, за да представи пред състава на ОДМВР нов директор. Със заповед на министъра на вътрешните работи на ръководния пост временно е преназначен Петър Ванев.
Роден е през 1981 г. в Русе. Средното си образование е завършил в Английската езикова гимназия "Гео Милев“, а висше в Академията на МВР в София. Професионалната му кариера е започнала в сектор "Криминална полиция“ в столичното Пето РУ, след което преминава през сектор "Престъпления свързани с МПС“ в СДВР, а от 2008 година започва работа в сектор "Противодействие на криминалната престъпност“ в Областната дирекция на МВР в Русе. През юни 2019 година става началник на сектора, а от 2021 година до момента е началник на РУ-Две могили.
Старши комисар Ванев владее английски, френски и румънски език. Преминал е редица международни курсове и специализации в Европол в областта на: кражби и трафик на МПС; противодействие на футболното хулиганство; експлоатация на Шенгенската информационна система. Завършил е обучение и е преминал стаж в Национално училище за офицери от полицията в Кан–Еклюз, Франция. Има завършен курс в Академията за правоприлагане /ILEA/ - Будапеща. Петър Ванев е магистър на ВА "Г.С.Раковски“ по специалността "Организация и управление на корпоративната сигурност“ и на ВУ "Васил Левски“ със специалност "Национална сигурност“. Завършил е "Лидерство и предприемачество“ в Babson College, Бостън, САЩ, както и Полицейската академия в Дубай и Технологичен институт Рочестър с професионална диплома "Иновации и лидерство в полицията“.
Член е на Мрежата за противодействие на радикализацията /RAN/ към Европейската комисия. Има завършен езиков курс в Университета в Крайова, Румъния и участва активно в съвместните българо-румънски проекти за подобряване на сътрудничеството в сферата на сигурността. Вземал е участие в редица международни и национални форуми, свързани с теми за сигурността в Интернет и детската престъпност.
През 2009 г. при тематичните проверки за готовността на България и Румъния за влизане в Шенгенското пространство по линия полицейско сътрудничество е участвал в работните групи, подготвящи нормативните документи за правоприлагане на Шенгенското законодателство в България, както и в Първата комплексна оценка през 2025 година. Участвал е в разработването и реализирането на проекти по линия на полицейско сътрудничество, превенция на престъпността и други.
Награждаван е многократно за постигнати високи резултати в служебната си дейност, включително и колективна награда "Полицай на годината – 2007“ като служител в СДВР. Отличен е с Почетен знак на МВР – III степен.
Досегашният директор Диян Симеонов остава заместник директор на ОДМВР-Разград.
Със заповед на министъра на вътрешните работи Емил Дечев от 26.02.2026 г. за директор на ОДМВР-Търговище е назначен ст. комисар Мариан Михайлов. Той бе представен пред ръководния състав на областната дирекция от заместник-министър Калоян Милтенов. До днес ст. комисар М. Михайлов работеше в "Звено за подпомагане на министъра на вътрешните работи към ръководството на МВР“.
Досега временно преназначеният на длъжност директор на областната дирекция на МВР-Търговище ст. комисар Светлин Петев се връща на титулярната си длъжност началник на РУ-Търговище.
Ст. комисар Мариан Михайлов има дългогодишен стаж в системата на МВР. Завършил е висшето си образование във ВНВУ "Васил Левски" гр. Велико Търново със специалност "Икономика, организация и планиране на вътрешната търговия". Започва работа в системата като оперативен работник по криминална линия в РПУ-Разград, последователно заема длъжностите началник на сектор "Криминална полиция" в РУ-Разград, началник на РУ-Разград, а впоследствие - заместник-директор в ОДМВР-Разград.
От 21.06.2016 г. той е заместник-директор в ОДМВР- Търговище, а от 4.06.2021 г. е временно преназначен на длъжността директор на областната дирекция. На този длъжност ст. комисар М. Михайлов работи до 15.08.2023 г.
Със заповед на министъра на вътрешните работи Емил Дечев старши комисар Георги Георгиев е временно преназначен на длъжността директор на Областна дирекция на МВР – Габрово. Днес новият ръководител на областната дирекция бе представен пред състава от заместник-министъра на вътрешните работи Калоян Милтенов.
Старши комисар Георги Георгиев е роден през 1980 г. в гр. София. Завършил е висше образование в Минно-геоложки университет "Св. Иван Рилски“.
В системата на МВР постъпва през 2001 г., като през годините заема различни ръководни и експертни длъжности в структурите на министерството. Професионалният му опит е свързан с работа в Столичната дирекция на вътрешните работи и Главна дирекция "Борба с организираната престъпност“. До настоящото си назначение изпълнява длъжността началник сектор в 04 Районно управление при СДВР.
Досегашният директор старши комисар Пламен Иванов се връща на длъжността началник на Районно управление – Трявна.
