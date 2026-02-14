Областният управител на Русе Драгомир Драганов участва в ритуал по зарязване на лозя в Ивановското село Пиргово. Самото зарязване се състоя в лозовите масиви на Емил Стоянов, който и тази година бе избран за най-добър стопанин, а неговият служител Димитър Бригов бе обявен за цар на лозята.По традиция празникът, посветен на Св. Трифон Апамейски, започна в центъра на селото с богата фолклорна програма."Това е време, в което си припомняме силата на нашите корени, уважението към земята и усилията на всички хора, които с постоянство и грижа създават поминък и бъдеще както за своите семейства, а също така правят региона и страната ни много по-разпознаваем на световната карта“, като Драганов. Той припомни редица исторически факти за празника и пожела настоящата година да е още по-плодовита и по-щастлива. Драганов посочи, че когато работим заедно и когато има доверие и отговорност, резултатите идват и се усещат от всички."Като областен управител вярвам, че най-голямата сила на нашия регион са хората – трудолюбиви, достойни и сплотени. Нека продължим да работим с отговорност, взаимно уважение и грижа един към друг, за да развиваме нашата област като едно от най-хубавите места за живот и нови възможности“, допълни още областният управител. Драганов посочи още, че Русенският регион е дом на модерни изби, които съчетават традициите с иновациите. Той благодари на кмета на община Иваново Георги Миланов и кмета на Пиргово Николай Караиванов за професионализма и положените усилия за реализирането на редица разнообразни инициативи и проекти в подкрепа на жителите на община Иваново. Драганов отбеляза, че едно от най-хубавите вина в страната е именно това, което се прави в Пиргово.Днес, на Трифон Зарезан, празнуваме труда, търпението и мъдростта на хората, които с любов към земята превръщат слънцето, дъжда и надеждата в плод и вино. Това е ден на лозаря, на стопанина, на онзи български дух, който умее да чака, да се грижи и да се радва на резултата от честния труд“, сподели от своя страна кметът Караиванов. Той пожела на жителите на Пиргово здрава и плодородна година, богата реколта и пълни изби. "Нека лозята ни са благословени, трудът – възнаграден, а виното – повод за споделена радост, разбирателство и топли срещи. Нека този празник ни напомня да пазим традициите си, да ценим земята си и да бъдем единни –както сме около трапезата, така и в делата си. Да е берекет, да е здраве и да е мир във всеки дом“, допълни Караиванов."Нашата община винаги е била място на хора, които умеят да създават – с ръцете си, с постоянството си и с любовта към земята. Лозарството е част от тази жива връзка между поколенията, която ни напомня откъде идваме и какво трябва да пазим“, категоричен бе кметът на Иваново Георги Миланов. "Нека на този празничен ден си пожелаем здраве, благополучие и плодородие. Нека съхраняваме традициите си и да продължим заедно да градим Иваново като силна, сплотена и жизнена община“, допълни кметът Миланов.Празникът не премина и без провеждането на конкурса за най-добро пирговско вино. Отличени бяха шестима винари, а журито бе в състав Николай Караиванов, Ивайло Кьосев и Васил Балтаджиев. В категорията за най-добро червено вино първи стана Траян Цирков, а след него се наредиха Величка Стоянова и Петър Бодуров. Първото място за най-пивко бяло вино бе присъдено на Добромир Камарашев. Втори и трети станаха Петър Бодуров и Георги Лисичков.Лозовите масиви в землището на Емил Стоянов са разположени на площ от 350 декара, като те са създадени в периода от 2008 до 2015 година. Предимно се отглеждат сортовете "Мускат Отонел“, "Пино Шардоне“ и "Мерло“. В нормално стопанска година добивът от декар е по около 1000 – 1100 кг. Отслужен бе и молебен от страна на отец Драгомир от Русенската света митрополия. И тази година празникът стана възможен благодарение на личната подкрепа на кмета на Община Иванова Георги Миланов, както и на редица местни благодетели. Празникът приключи с концерт на Райко Кирилов и Йорданка Варджийска. В програмата участваха и самодейците от местното народно читалище, както и фолклорен ансамбъл "Русчуклийче“.Сред официалните гости на събитието бяха председателят на Общинския съвет в Иваново Мариян Драшков, директорът на Регионалната дирекция за пожарна безопасност и защита на населението комисар Светослав Войчев, изпълнителният директор на Университетска болница "Канев“ бриг. ген. /оз/ инж. Иван Иванов, управителят на "ВиК“ ООД – Русе инж. Иван Иванов, общинският съветник от Русе Емил Денков, както и легендата с флагчето на футболния терен Севдалин Петров, а също и редица други представители на местната и държавната власт.