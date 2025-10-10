ЗАРЕЖДАНЕ...
|Областният управител на Русе: С близо 50 см. спадна нивото на река Янтра край Долна Студена
Припомняме, че по-рано днес реката придойде и заля над 100 дка. обработваеми площи. Нивото ѝ към 11.00 часа беше над 5 метра, но въпреки това нямаше опасност за живота и здравето, както и за имотите на хората от населеното място.
За съжаление обаче наводнението повреди частично мостовото съоръжение и се наложи неговото временно затваряне за камиони над 10 тона. Леките коли могат да преминават безпроблемно. Така се оказва, че за камионите на практика е затворен пътят от Бяла към Стърмен, Ботров и Долна Студена.
Областният управител Драгомир Драганов изпрати специалисти, които откриха около 2 см. широка фуга по протежението на цялото платно на моста.
Предстои наблюдение и анализ на ситуацията, като ако фугата се разшири най-вероятно ще се наложи спешен ремонт на моста. Поради голямо затлачване на реката и наличието на клони и дървета в нея по разпореждане на Драганов бе изпратена специализирана техника, която обаче успя да премахне малко от проблемните струпвания. Опитите продължават през почивните дни и следващата седмица. Областният управител обясни, че дърветата са завлечени от силното течение по-нагоре по река Янтра. Той е в постоянен контакт с кмета на Ценово д-р Петър Петров и кмета на Долна Студена Николай Николов, а също и с всички държавни структури. Ако се наложи, ще бъдат предприети мерки за оформяне на допълнителни временни защитни диги, обясни Драганов. От такива на този етап няма нужда. Очаква се решение от компетентните институции за предприемане на допълнителни мерки спрямо моста. По време на разчистването на реката, мостът бе затворен за преминаване на всякакъв вид МПС-та.
Колкото до останалата част от областта, Драганов заяви, че навсякъде се следи ситуацията. Той и заместникът му Георги Георгиев са в постоянен контакт с държавните и местните структури, като в района на "Свободна зона“ е осигурена допълнителна помпа за изпомпване на водата. Следи се и ситуацията около язовира в Николово, чийто обем намалява.
