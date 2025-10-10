Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Русе
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Областният управител на Русе: С близо 50 см. спадна нивото на река Янтра край Долна Студена
Автор: Елиза Дечева 17:21Коментари (0)77
©
С около 50 см. спадна нивото на река Янтра при село Долна Студена, община Ценово, съобщи областният управител на Русе Драгомир Драганов.

Припомняме, че по-рано днес реката придойде и заля над 100 дка. обработваеми площи. Нивото ѝ към 11.00 часа беше над 5 метра, но въпреки това нямаше опасност за живота и здравето, както и за имотите на хората от населеното място.

За съжаление обаче наводнението повреди частично мостовото съоръжение и се наложи неговото временно затваряне за камиони над 10 тона. Леките коли могат да преминават безпроблемно. Така се оказва, че за камионите на практика е затворен пътят от Бяла към Стърмен, Ботров и Долна Студена.

Областният управител Драгомир Драганов изпрати специалисти, които откриха около 2 см. широка фуга по протежението на цялото платно на моста.

Предстои наблюдение и анализ на ситуацията, като ако фугата се разшири най-вероятно ще се наложи спешен ремонт на моста. Поради голямо затлачване на реката и наличието на клони и дървета в нея по разпореждане на Драганов бе изпратена специализирана техника, която обаче успя да премахне малко от проблемните струпвания. Опитите продължават през почивните дни и следващата седмица. Областният управител обясни, че дърветата са завлечени от силното течение по-нагоре по река Янтра. Той е в постоянен контакт с кмета на Ценово д-р Петър Петров и кмета на Долна Студена Николай Николов, а също и с всички държавни структури. Ако се наложи, ще бъдат предприети мерки за оформяне на допълнителни временни защитни диги, обясни Драганов. От такива на този етап няма нужда. Очаква се решение от компетентните институции за предприемане на допълнителни мерки спрямо моста. По време на разчистването на реката, мостът бе затворен за преминаване на всякакъв вид МПС-та.

Колкото до останалата част от областта, Драганов заяви, че навсякъде се следи ситуацията. Той и заместникът му Георги Георгиев са в постоянен контакт с държавните и местните структури, като в района на "Свободна зона“ е осигурена допълнителна помпа за изпомпване на водата. Следи се и ситуацията около язовира в Николово, чийто обем намалява.

Още по темата: общо новини по темата: 127
10.10.2025 »
10.10.2025 »
10.10.2025 »
10.10.2025 »
09.10.2025 »
09.10.2025 »
предишна страница [ 1/22 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Пластмасовите бутилки отново се променят: След закрепените капачки идва нова иновация!
Пластмасовите бутилки отново се променят: След закрепените капачки идва нова иновация!
12:18 / 08.10.2025
Предприеха нови мерки за овладяване на ситуацията в Русенско
Предприеха нови мерки за овладяване на ситуацията в Русенско
22:38 / 09.10.2025
Възстановиха движението по линията Русе - Николово - Долно Абланово - Просена
Възстановиха движението по линията Русе - Николово - Долно Абланово - Просена
17:06 / 09.10.2025
Евакуираха село Николово, активират системата BG- Alert
Евакуираха село Николово, активират системата BG- Alert
13:13 / 09.10.2025
Община Русе отводнява улиците, регистрирани са 16 сигнала за изминалото денонощие
Община Русе отводнява улиците, регистрирани са 16 сигнала за изминалото денонощие
11:23 / 08.10.2025
Драгомир Драганов за рисковите участъци: Всички институции са на терен и няма повод за излишна паника
Драгомир Драганов за рисковите участъци: Всички институции са на терен и няма повод за излишна паника
17:19 / 09.10.2025
Прехвърлиха делото за пребития шеф на полицията в Русе към прокуратурата във Велико Търново
Прехвърлиха делото за пребития шеф на полицията в Русе към прокуратурата във Велико Търново
16:59 / 08.10.2025
Актуални теми
Усложнена метеорологична обстановка октомври 2025 г.
51-ото Народно събрание
Арестуваха кмета на Варна
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Кабинетът "Желязков"
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Русе и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@ruse24.bg

За реклама:

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Ruse24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Ruse24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Ruse24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: