Пореден приемен ден с граждани проведе областният управител на Русе Орлин Пенков. "В ежедневието на всяка администрация решенията често се вземат чрез документи, процедури и правила. Зад всеки документ обаче стои човешка история, проблем, очакване или надежда. Именно приемните дни дават възможност тези истории да бъдат чути лично и непосредствено. Това е моментът, в който гражданите могат да поставят своите въпроси, да споделят притесненията си и да потърсят съдействие от институциите. За мен приемните дни са възможност да разбера по-добре реалните проблеми на хората и да търся решения, които са близо до техните нужди“, посочи Пенков. По негово искане приемните му дни ще се провеждат всеки петък между 14.00 и 16.00 часа, като записването е възможно всеки делничен ден от 09.00 до 17.30 часа на телефон: +359 82 812 223.Сред основните теми, които бяха обсъдени, са сигнали за търговия с гласове и опити за политически натиск, както и проблеми с имоти държавна собственост, междусъседски спорове и предложения за подобряване работата на ВиК оператора. Бяха обсъдени и въпроси относно интелектуалната собственост, а също и идеи за облагородяване на пространство в село Брестовица, подкрепено от местните жители. Дискутирани бяха и теми, свързани с държавния протокол.