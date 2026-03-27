Областният управител на Русе Орлин Пенков даде началото на поредица от работни срещи с кметовете на общини от региона. Инициативата има за цел да засили диалога между държавната и местната власт, както и да създаде по-добра координация при решаването на ключови за гражданите въпроси, съобщиха от Областната администрация в града.Пенков се срещна с кметовете на общините Иваново, Две могили и Борово съответно Георги Миланов, Мариета Петрова и Валентин Панайотов. В срещите участваха и техните заместници, както и представители на екипите им. В Две могили в срещата се включи и председателят на Общинския съвет Юсеин Юсеинов. По време на срещите бяха обсъдени актуални теми, свързани с развитието на инфраструктурата, подобряване на административните услуги и реализирането на европейски проекти.Областният управител подчерта значението на доброто партньорство с местната власт и заяви, че откритият диалог е от съществено значение за постигането на устойчиво развитие в региона. Специално внимание по време на срещите бе обърнато на липсата на добри транспортни връзки с малките населени места, като например в Две могили в три от селата няма обществен транспорт и на практика остават откъснати от другите населени места. Това са Кацелово, Каран Върбовка и Острица.В рамките на разговорите бе обсъдена и организацията на предстоящите предсрочни парламентарни избори. Пенков подчерта, че противодействието на купуването на гласове и организирания вот е ключов елемент за защита на демократичните принципи и доверието на гражданите в изборния процес. Той поиска от местната власт навременна реакция при сигнали за нарушения и ефективно взаимодействие с органите на реда. На място областният управител бе запознат с текущото състояние на организационно-техническата подготовка на вота на 19 април. По информация на кметовете, подготовката на предстоящите избори към настоящия момент се извършва безпроблемно и при спазване на сроковете в хронограмата на ЦИК. За пореден път Пенков увери, че държавната администрация ще оказва необходимото съдействие за своевременно изпълнение на всички дейности и решаване на организационни въпроси, свързани с подготовката на предстоящия вот. Той отново посочи, че ще прояви нулева толерантност къмвсеки опит за манипулации на изборния процес. През следващата седмица се предвижда Пенков да посети общините Бяла, Ветово, Сливо поле и Ценово.