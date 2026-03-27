Областният управител на Русе започна срещи с кметовете от региона
Пенков се срещна с кметовете на общините Иваново, Две могили и Борово съответно Георги Миланов, Мариета Петрова и Валентин Панайотов. В срещите участваха и техните заместници, както и представители на екипите им. В Две могили в срещата се включи и председателят на Общинския съвет Юсеин Юсеинов. По време на срещите бяха обсъдени актуални теми, свързани с развитието на инфраструктурата, подобряване на административните услуги и реализирането на европейски проекти.
Областният управител подчерта значението на доброто партньорство с местната власт и заяви, че откритият диалог е от съществено значение за постигането на устойчиво развитие в региона. Специално внимание по време на срещите бе обърнато на липсата на добри транспортни връзки с малките населени места, като например в Две могили в три от селата няма обществен транспорт и на практика остават откъснати от другите населени места. Това са Кацелово, Каран Върбовка и Острица.
В рамките на разговорите бе обсъдена и организацията на предстоящите предсрочни парламентарни избори. Пенков подчерта, че противодействието на купуването на гласове и организирания вот е ключов елемент за защита на демократичните принципи и доверието на гражданите в изборния процес. Той поиска от местната власт навременна реакция при сигнали за нарушения и ефективно взаимодействие с органите на реда. На място областният управител бе запознат с текущото състояние на организационно-техническата подготовка на вота на 19 април. По информация на кметовете, подготовката на предстоящите избори към настоящия момент се извършва безпроблемно и при спазване на сроковете в хронограмата на ЦИК. За пореден път Пенков увери, че държавната администрация ще оказва необходимото съдействие за своевременно изпълнение на всички дейности и решаване на организационни въпроси, свързани с подготовката на предстоящия вот. Той отново посочи, че ще прояви нулева толерантност към
всеки опит за манипулации на изборния процес. През следващата седмица се предвижда Пенков да посети общините Бяла, Ветово, Сливо поле и Ценово.
Още от категорията
Орлин Пенков към младежи: Най-лесното е да останеш безразличен, а най-трудно да поемеш отговорност
11:02
Областният управител на Русе се срещна с граждани: Зад всеки документ стои човешка история, проблем, очакване или надежда
13.03
"Топлофикация Перник" дари високотехнологична апаратура на Профилакториума: Инвестиция в здравето и бъдещето
12.03
Орлин Пенков в Бяла: Нашата битка е за правова държава, за общество, в което законът е над всички, справедливостта не е привилегия
02.03
