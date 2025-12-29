Общинският съвет в град Бяла, област Русе, провежда днес редовното си заседание. В дневния ред на сесията са включени осем точки, предава DUNAV MOST.Сред основните теми е предложението за промяна на цените на билетите за обществения превоз на пътници по автобусните линии в общината. Общинските съветници ще обсъдят както икономическата обосновка на мярката, така и нейния социален ефект.На вниманието на съветниците е и актуализираната бюджетна прогноза на Община Бяла за периода 2026 - 2028 година. Документът обхваща очакваните постъпления от местни приходи и планираните разходи за местни дейности.В дневния ред е включено и предложение за партньорство с Регионална дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" - Русе. Общинският съвет ще гласува участие на общинската администрация в проект, насочен към повишаване на готовността за предотвратяване и овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации, като се предвижда предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.В социалната сфера съветниците ще разгледат проектно предложение за закупуване на ново оборудване и обзавеждане за Домашния социален патронаж в общината.В края на заседанието се очаква да бъдат обсъдени и приети Културният календар и програмата за спортните прояви в Община Бяла за предстоящата година.