Община Бяла обсъжда промени в цените на билетите за градския транспорт
© Снимката е илюстративна.
Сред основните теми е предложението за промяна на цените на билетите за обществения превоз на пътници по автобусните линии в общината. Общинските съветници ще обсъдят както икономическата обосновка на мярката, така и нейния социален ефект.
На вниманието на съветниците е и актуализираната бюджетна прогноза на Община Бяла за периода 2026 - 2028 година. Документът обхваща очакваните постъпления от местни приходи и планираните разходи за местни дейности.
В дневния ред е включено и предложение за партньорство с Регионална дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" - Русе. Общинският съвет ще гласува участие на общинската администрация в проект, насочен към повишаване на готовността за предотвратяване и овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации, като се предвижда предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.
В социалната сфера съветниците ще разгледат проектно предложение за закупуване на ново оборудване и обзавеждане за Домашния социален патронаж в общината.
В края на заседанието се очаква да бъдат обсъдени и приети Културният календар и програмата за спортните прояви в Община Бяла за предстоящата година.
Още от категорията
/
Унищожени местообитания в защитени зони заради фотоволтаичен парк: РИОСВ – Русе с глоби за 25 000 лв. през ноември
14.12
Жената на Благомир Коцев трябва спешно да замине за лечение в Берлин, поискаха по-лека мярка за кмета
27.11
Делото "Коцев" започна!
27.11
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Задържаха румънец за трафик на мигранти на "Дунав мост"
20:41 / 27.12.2025
Тежък инцидент на жп прелез в Сливенско: Двама загинаха
14:38 / 27.12.2025
Осоговската планина е под пелена от 40-сантиметров сняг. Хижите с...
14:11 / 27.12.2025
Фатална катастрофа край Сливенско: 17-годишно момче загина, друго...
14:09 / 27.12.2025
7 ранени при тежка катастрофа край Монтана
10:51 / 26.12.2025
Частичното бедствено положение в Гелеменово е в срок от 7 дни
10:18 / 26.12.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.