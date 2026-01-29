От община Две могили съобщиха, че в сградата на общината е монтиран банкомат EasyPay, който е достъпен за всички граждани.Банкоматът работи 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата, като предоставя възможност за теглене на пари в брой, проверка на наличност, както и извършване на основни платежни операции чрез EasyPay.Устройството може да се използва както с EasyPay карта, така и с банкови карти, издадени от български банки, при спазване на действащите условия и тарифи на оператора.Инициативата е част от усилията на общинската администрация за улесняване достъпа на гражданите до финансови услуги, повишаване на удобството и подобряване качеството на обслужване на жителите и гостите на община Две могили.