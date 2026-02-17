Община Русе с предупреждение: Ограничете пътуванията
© НИМХ
Очаква се валежите да се усилят в следобедните и вечерните часове, като на места ще бъдат интензивни, а вятърът ще достига скорост до 70 км/ч.
През нощта срещу сряда, с обръщане на вятъра от северозапад, ще започне нахлуване на студен въздух. Валежите постепенно ще преминат от дъжд в сняг, като ще се образува снежна покривка и са възможни навявания и заледявания по пътните настилки. За 18 февруари е обявен жълт код и за силен вятър. В по-късните часове на деня снеговалежите ще отслабнат и ще спрат, но през нощта ще има условия за поледици.
Община Русе препоръчва на гражданите да планират внимателно пътуванията си, да се движат със съобразена скорост и да използват автомобили, оборудвани за зимни условия. При възможност се препоръчва ограничаване на пътуванията, особено в часовете с най-ниски температури и при интензивни валежи.
Пешеходците следва да бъдат внимателни при придвижване, особено в зони с риск от заледяване. Гражданите се призовават да следят актуалната информация от компетентните институции и да подават сигнали за опасни участъци или инциденти на съответните дежурни телефони.
