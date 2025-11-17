Община Търговище предлага създаването на Общински културен институт
Новият институт ще обедини дейността на общинските музикални и танцови състави – Професионален фолклорен ансамбъл "Мизия“, Духов оркестър "Васил Абрашев“, Женски хор "Златна лира“, както и експертно-административното звено "Култура“ в Общината.
Новият институт ще бъде самостоятелно юридическо лице на бюджетна издръжка и ще действа като второстепенен разпоредител с бюджет. Целта е да се обединят и развият дейностите на общинските състави и да се осигури по-голяма административна ефективност. Ще се създадат и условия за кандидатстване по национални и европейски програми за финансиране на културни проекти.
Създаването на структурата не изисква допълнителни финансови средства, като щатният състав ще остане 64 души – колкото е и настоящата численост на звената в областта на културата.
ОКИ ще се ръководи от директор, който ще бъде избран чрез конкурс. До провеждането му ще бъде назначен временно изпълняващ длъжността. Институтът ще получи за безвъзмездно управление помещенията и имотите, предоставяни и досега на съставите.
Предложения и становища по правилника се приемат в срок до 15 декември 2025 г. Те могат да бъдат подадени писмено в Центъра за административно обслужване на Общината, на e-mail: obshtina@targovishte.bg, както и чрез Портала за обществени консултации към Министерския съвет.
Проектът на правилника е публикуван в раздел "Общински съвет – Проекти на нормативни актове“ в сайта на Общината ТУК.
