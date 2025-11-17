Община Търговище предприема стъпки за създаването на Общински културен институт (ОКИ). Проектът на правилника за устройството и дейността му са публикувани за обществено обсъждане в сайта на местната администрация.Новият институт ще обедини дейността на общинските музикални и танцови състави – Професионален фолклорен ансамбъл "Мизия“, Духов оркестър "Васил Абрашев“, Женски хор "Златна лира“, както и експертно-административното звено "Култура“ в Общината.Новият институт ще бъде самостоятелно юридическо лице на бюджетна издръжка и ще действа като второстепенен разпоредител с бюджет. Целта е да се обединят и развият дейностите на общинските състави и да се осигури по-голяма административна ефективност. Ще се създадат и условия за кандидатстване по национални и европейски програми за финансиране на културни проекти.Създаването на структурата не изисква допълнителни финансови средства, като щатният състав ще остане 64 души – колкото е и настоящата численост на звената в областта на културата.ОКИ ще се ръководи от директор, който ще бъде избран чрез конкурс. До провеждането му ще бъде назначен временно изпълняващ длъжността. Институтът ще получи за безвъзмездно управление помещенията и имотите, предоставяни и досега на съставите.Предложения и становища по правилника се приемат в срок до 15 декември 2025 г. Те могат да бъдат подадени писмено в Центъра за административно обслужване на Общината, на e-mail: obshtina@targovishte.bg, както и чрез Портала за обществени консултации към Министерския съвет.Проектът на правилника е публикуван в раздел "Общински съвет – Проекти на нормативни актове“ в сайта на Общината