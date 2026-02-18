Община в Разградско обяви днешния ден за неучебен заради снега
Републиканската пътна мрежа остава проходима за леки и лекотоварни автомобили, но тежкотоварните превозни средства временно се спират от движение до разчистване на най-засегнатите участъци.
Въпреки усложнената обстановка, от ОДМВР и РПБЗН към момента не съобщават за пътни инциденти или извънредни ситуации, свързани със снеговалежа и силния вятър.
Електрозахранването и водоподаването са осигурени във всички населени места в областта, което позволява на институциите да насочат усилията си основно към поддържането на пътищата проходими и безопасни.
Очакванията на компетентните служби са до обяд времето постепенно да се успокои и движението да се нормализира.
Междувременно днешният ден, 18 февруари, е обявен за неучебен на територията на община Кубрат заради усложнената метеорологична обстановка и трудностите при придвижването, съобщиха от пресцентъра на общината. Детските градини функционират нормално.
Институциите призовават гражданите да проявяват повишено внимание, да се съобразяват с въведените ограничения и да избягват пътувания без неотложна необходимост, докато пътната обстановка не се подобри.
