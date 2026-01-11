Община в област Разград увери гражданите: Зимната обстановка е под контрол!
Още от ранните часове на денонощието специализирана техника работи по основните пътни направления в общината. Пътищата са проходими при зимни условия, като кметът на община Кубрат Алкин Неби апелира към водачите на моторни превозни средства да шофират с повишено внимание, съобразено с метеорологичната обстановка.
Общината отправя и призив към гражданите да не паркират автомобилите си по начин, който възпрепятства работата на снегопочистващата техника. Осигуряването на свободни улични платна е от съществено значение за бързото и ефективно разчистване.
Учебният процес на територията на общината няма да бъде преустановяван. Всички занятия в училищата ще се провеждат по установения график.
Според прогнозите на метеоролозите се очаква допълнително понижение на температурите и усилване на вятъра. В тази връзка от общинската администрация препоръчват да се избягва преминаването в непосредствена близост до стари сгради и големи дървета, с оглед предотвратяване на инциденти.
Припомняме, че за днешнеия ден НИМХ обяви оранажев код зсняг, поледици и силен вятър в област Разград.
Кметът Алкин Неби изрази специална благодарност към всички служители и екипи, които работят неуморно в усложнените зимни условия, за да бъде гарантиран нормалният ритъм на живот в общината.
"Благодаря на гражданите за проявеното разбиране и отговорно поведение“, допълни още кметът.
