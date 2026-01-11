Сподели close
Въпреки продължаващия снеговалеж и образувалите се навявания, зимната обстановка на територията на община Кубрат остава спокойна и под пълен контрол. Благодарение на навременната и координирана работа на почистващите екипи, общинската пътна мрежа е обработена. Към момента няма бедстващи райони или населени места без електрозахранване и водоподаване, съобщиха от пресцентъра на общината.

Още от ранните часове на денонощието специализирана техника работи по основните пътни направления в общината. Пътищата са проходими при зимни условия, като кметът на община Кубрат Алкин Неби апелира към водачите на моторни превозни средства да шофират с повишено внимание, съобразено с метеорологичната обстановка.

Общината отправя и призив към гражданите да не паркират автомобилите си по начин, който възпрепятства работата на снегопочистващата техника. Осигуряването на свободни улични платна е от съществено значение за бързото и ефективно разчистване.

Учебният процес на територията на общината няма да бъде преустановяван. Всички занятия в училищата ще се провеждат по установения график.

Според прогнозите на метеоролозите се очаква допълнително понижение на температурите и усилване на вятъра. В тази връзка от общинската администрация препоръчват да се избягва преминаването в непосредствена близост до стари сгради и големи дървета, с оглед предотвратяване на инциденти.

Припомняме, че за днешнеия ден НИМХ обяви оранажев код зсняг, поледици и силен вятър в област Разград.

Кметът Алкин Неби изрази специална благодарност към всички служители и екипи, които работят неуморно в усложнените зимни условия, за да бъде гарантиран нормалният ритъм на живот в общината.

"Благодаря на гражданите за проявеното разбиране и отговорно поведение“, допълни още кметът.