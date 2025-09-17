Общината и държавата се заемат с яхтеното пристанище в Русе

© / /iStock Работна среща за развитието на яхтеното пристанище в Русе се състоя днес в Кръгла зала в сградата на Общината.



Присъстващите обсъдиха възможността в Русе да се намери подходящо място, което да се обособи за яхтено пристанище. Представителите на държавните предприятия и на местната власт изложиха своите мотиви за създаването му и за намирането на възможности различни малки плавателни съдове да спират в акваторията на Русе. Участниците в разговора се обединиха около становището, че трябва да се предприемат действия да се даде достъп до пристанището на лодки, каяци и други видове малки плавателни съдове, които да акостират в Русе. Туристическите дружества изтъкнаха, че допускането на кемпери на тази територия ще донесе ползи за града и ще привлече повече посетители. По този начин територията на русенското пристанище ще стане още по-атрактивна, особено след влизането на България в Шенген, което улеснява и свободното придвижването по река Дунав.



Представителите на ТИД и на "Железни гребци“ подчертаха необходимостта да се вземе трайно решение, което да позволи на регатата да спира в Русе, тъй като пристанището привлича много наши и чуждестранни гости с туристическия си потенциал.



В срещата участваха още заместник-кметовете Златомира Стефанова и Борислав Рачев, Ивайло Башалов – изпълнителен директор на "Пристанищен комплекс Русе“, Иван Жеков - директор на дирекция "Речен надзор – Русе“ към Изпълнителната агенция "Морска администрация“, Пенчо Петков - зам.-директор на Клон – ТП "Пристанище Русе“; кап. Камен Жеков – началник отдел "Аварийно-спасителна дейност - р. Дунав" към Изпълнителна агенция Морска администрация, Стилиян Бонев – ръководител на ТИД в Русе, Валентин Станчев – корабен регистър, Алина Блъскова – представител на туристическо дружество "Сексагинта Приста“ и Биляна Кисева – представител на туристически клуб "Железни гребци“.



Участниците в срещата договориха тристепенен план за реализацията на проекта. През първия етап ще се осигури временно решение през 2026 г. регатата да спре на територията на Русе. Вторият етап е свързан с проучване и анализ на подходящи имоти за разработването на пълномащабен проект за яхтено пристанище. По време на третия етап ще се предприемат допълнителни действия за установяване на подходящи терени, като държавната и местната власти обединят усилия за реализацията на проекта.



"Планираното яхтено пристанище ще предоставя възможности не само за яхти, но и за спиране на кемпери и туристически каяци, което значително ще разшири туристическата привлекателност на Русе“, заяви Златомира Стефанова. Тя допълни, че едно яхтено пристанище може да направи Русе изключително привлекателна дестинация. "В тази връзка можем да споменем и изключителния интерес към тази среща от румънски представители, които биха искали да ползват пристанището в Русе за отдих и туризъм“, каза заместник-кметът. "Срещата беше изключително ползотворна, защото беше направена първа стъпка към превръщането на Русе в модерна яхтена дестинация на Дунав“, подчерта Борислав Рачев.



Местната власт заяви готовност да работи в партньорство с държавната власт за развитието на яхтеното пристанище, въпреки че общината в момента не разполага с терени в района. Това показва сериозния ангажимент на всички страни за реализацията на амбициозния проект.