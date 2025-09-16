Новини
Общините Иваново и Сливо поле са част от инициативата за насърчаване на неактивните лица на пазара на труда
Автор: Георги Кирилов 16:26Коментари (0)93
©
Още две институции се присъединиха към инициативата на Дирекция "Бюро по труда“ /ДБТ/ в Русе за насърчаване на т.нар. неактивни лица на пазара на труда. Става дума за хората, които поне 12 месеца назад нямат история на трудово осигуряване, трудови дейности или не са включени в някаква форма на обучение. По-рано днес в присъствието на директора на ДБТ Йоана Терзиева и областния управител Драгомир Драганов кметовете на общините Иваново и Сливо поле съответно Георги Миланов и Валентин Атанасов положиха подписите си под споразумение за общи дейности, което бе подкрепено от общо 10 държавни и местни структури, работодателски организации и синдикати точно преди седмица, съобщи ОА-Русе.

Споразумението е в изпълнение на постановление на Министерски съвет №78 от 30-ти май тази година и цели създаване на рамка за сътрудничество между всички заинтересовани страни, така че да се гарантира безпроблемното функциониране на междуведомствен екип на местно ниво за активиране на неактивните лица. По думите на Драганов изпълнението на заложените дейности ще доведе до изсветляване на сивия сектор. "Сивата икономика е пречка за развитие, защото скрива реалния потенциал на страната, а изсветляването ѝ е инвестиция в прозрачност, справедливост и устойчиво бъдеще“, каза още Драганов. "Най-голямото предизвикателство е да идентифицираме неактивните лица и да стигнем до тях, защото след това те влизат в нашите регистри и започват да следват всички стъпки, които ние уверено предлагаме за активиране на тези хора към заетост“, посочи Йоана Терзиева. "Подписването на настоящото споразумение означава да се даде шанс на хората, които са извън пазара на труда да намерят своето място чрез образование, квалификация, заетост и включване в общността“, коментира Георги Миланов. От своя страна Валентин Атанасов посочи, че активирането на неактивните лица е не просто политика, а инвестиция в хората, тяхното бъдеще и развитието на регионите.

Припомняме, че на първия етап споразумението освен от Областната администрация и Бюрото по труда бе подписано още Община Русе, Дирекцията за социално подпомагане, Регионалното управление по образованието, Русенската търговско-индустриална камара, Регионалната структура на Асоциацията на индустриалния капитал, Регионална структура

на Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България, Русенската стопанска камара, Регионалния съюз на конфедерацията на труда "Подкрепа“.

В рамките на срещата бе обсъдено и значението на приемането на единната европейска валута за стабилното икономическо развитие на страната.






Все още няма коментари към статията.
Статистика: