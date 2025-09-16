ЗАРЕЖДАНЕ...
|Общините Иваново и Сливо поле са част от инициативата за насърчаване на неактивните лица на пазара на труда
Споразумението е в изпълнение на постановление на Министерски съвет №78 от 30-ти май тази година и цели създаване на рамка за сътрудничество между всички заинтересовани страни, така че да се гарантира безпроблемното функциониране на междуведомствен екип на местно ниво за активиране на неактивните лица. По думите на Драганов изпълнението на заложените дейности ще доведе до изсветляване на сивия сектор. "Сивата икономика е пречка за развитие, защото скрива реалния потенциал на страната, а изсветляването ѝ е инвестиция в прозрачност, справедливост и устойчиво бъдеще“, каза още Драганов. "Най-голямото предизвикателство е да идентифицираме неактивните лица и да стигнем до тях, защото след това те влизат в нашите регистри и започват да следват всички стъпки, които ние уверено предлагаме за активиране на тези хора към заетост“, посочи Йоана Терзиева. "Подписването на настоящото споразумение означава да се даде шанс на хората, които са извън пазара на труда да намерят своето място чрез образование, квалификация, заетост и включване в общността“, коментира Георги Миланов. От своя страна Валентин Атанасов посочи, че активирането на неактивните лица е не просто политика, а инвестиция в хората, тяхното бъдеще и развитието на регионите.
Припомняме, че на първия етап споразумението освен от Областната администрация и Бюрото по труда бе подписано още Община Русе, Дирекцията за социално подпомагане, Регионалното управление по образованието, Русенската търговско-индустриална камара, Регионалната структура на Асоциацията на индустриалния капитал, Регионална структура
на Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България, Русенската стопанска камара, Регионалния съюз на конфедерацията на труда "Подкрепа“.
В рамките на срещата бе обсъдено и значението на приемането на единната европейска валута за стабилното икономическо развитие на страната.
