Движението по главен път Русе - Велико Търново вече е възстановено. Това съобщават за ФОКУС от Областна дирекция на МВР - Велико Търново. От там припомнят, че инцидентът стана в района между селата Поликраище и Първомайци. Ранени са трима души, сред които и 12-годишно дете. За щастие те са леко пострадали. 

"Всички прегледани са само с охлузни и порезни рани", обобщи Марияна Христова, говорител на Областна дирекция на МВР - Велико Търново. 

Малко след първата, е станала и втора катастрофа - край полскотръмбешкото село Градина. 

"Поне по първоначални данни също няма сериозно пострадали, но при тях прегледите все още продължават", обясни Христова и посочи, че там също става въпрос за трима пострадали.