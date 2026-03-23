Движението по главен път Русе - Велико Търново вече е възстановено. Това съобщават заот Областна дирекция на МВР - Велико Търново. От там припомнят, че инцидентът стана в района между селата Поликраище и Първомайци. Ранени са трима души, сред които и 12-годишно дете. За щастие те са леко пострадали."Всички прегледани са само с охлузни и порезни рани", обобщи Марияна Христова, говорител на Областна дирекция на МВР - Велико Търново.Малко след първата, е станала и втора катастрофа - край полскотръмбешкото село Градина."Поне по първоначални данни също няма сериозно пострадали, но при тях прегледите все още продължават", обясни Христова и посочи, че там също става въпрос за трима пострадали.