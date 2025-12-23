Обявиха още четири конкурса за ръководства на болници. Конкурсите са за бордовете на болницитне в Разград - МБАЛ "Св. Иван Рилски“ , МБАЛ "д-р Стамен Илиев“ АД в Монтана, МБАЛ "д-р Иван Селимински - Сливен“ в Сливен и МБАЛ "д-р Тота Венкова" в Габрово, разбраПрипомняме, че през изминалата седмица още конкурс бе обявен за още четири болници, сред които УМБАЛ "Св. Анна" в София, както и МБАЛ "Лозенец". Също и МБАЛ "Рахила Ангелова“ – Перник и УСБАЛО "Проф. Иван Черноземски“.Обявените процедури са за позициите изпълнителен директор, независим член и представител на държавата. Избраните кандидати ще управляват лечебните заведения за период от три години.Изискванията към са стандратни. Крайният срок за подаване на документи за кандидатстване за болниците в Разград и Монтана е 8 януари 2026 г., а в Сливен и Габрово е 9 януари 2026 г..