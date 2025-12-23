Обявиха конкурс за борда на болницата в Разград
Припомняме, че през изминалата седмица още конкурс бе обявен за още четири болници, сред които УМБАЛ "Св. Анна" в София, както и МБАЛ "Лозенец". Също и МБАЛ "Рахила Ангелова“ – Перник и УСБАЛО "Проф. Иван Черноземски“.
Обявените процедури са за позициите изпълнителен директор, независим член и представител на държавата. Избраните кандидати ще управляват лечебните заведения за период от три години.
Изискванията към са стандратни. Крайният срок за подаване на документи за кандидатстване за болниците в Разград и Монтана е 8 януари 2026 г., а в Сливен и Габрово е 9 януари 2026 г..
Още от категорията
/
Търси се помощ от държавата: Спукана тръба доведе до пропадане на главната улица в русенско село. Очакваните щети са за над 300 хил. лв.
17.12
Васил Терзиев за случая в 138. СУ: Тежко посегателство върху личното пространство и достойнството на деца
17.12
Актьорите от Народния театър с официална позиция, опасяват се, че се подготвя уволнение на директора им
15.12
Задържаха пиян шофьор от Глоджево на пътя Кубрат - Каменово
21:15 / 21.12.2025
Спасените деца от Могилино получиха втори шанс за живот в Русе
21:12 / 21.12.2025
Умеров обяви началото на нов кръг от преговори между Украйна и СА...
20:46 / 21.12.2025
Има ли вероятност за валежи от сняг на Коледа в районите около Ду...
18:42 / 21.12.2025
РИОСВ - Русе със специална награда
12:30 / 20.12.2025
Актуални теми
