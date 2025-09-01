ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Русе
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Обявяват 7-дневно бедствено положение в Плевен и Долна Митрополия
Във връзка с ниските налични количества вода, създалата се кризисна ситуация налага задействането на процедурите по обезпечаване на необходимите количества бутилирана изворна вода на болничните заведения, детските градини, учебните заведения, социални заведения и други.
Издадена е Заповед № РД-09-101 от 01.09.2025 год. на Областния управител на област Плевен, с която СЧИТАНО от 00:00 часа на 02.09.2025 год. се въвежда режим "бедствено положение“, за срок от 7 дни, на територията с граници на бедствено положение в зоната на следните населени места:
В Община Плевен – гр. Плевен, с. Николаево, с. Ралево, с. Ласкар, с. Бохот, с. Брестовец, с. Тодорово и с. Къшин;
В Община Долна Митрополия – гр. Долна Митрополия, гр. Тръстеник, с. Биволаре и с. Победа;
Областният управител на област Плевен ще продължи да изисква доклади на ежеседмична база за изпълнението на набелязаните мерки за подобряване на водоснабдяването от ръководителите на секция "Планиране“ – д-р Валентин Христов Кмет на Община Плевен и секция "Операции“ – инж. Климент Тодоров управител на "ВиК“ЕООД – Плевен към Областния щаб.
Заповед РД-09-101/01.09.2025г. за обявяване на частично бедствено положение можете да видите ТУК.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 118
|предишна страница [ 1/20 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Георги Гюзелев е загиналият при тежката катастрофа край Айтос
10:49 / 30.08.2025
Жълт код за опасно време в неделя
08:54 / 31.08.2025
Родопчани в Гърция: Кофти! Никак няма да е приятно!
17:46 / 30.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@ruse24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Ruse24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Ruse24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Ruse24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: