Очевидци сигнализират за нов пътен инцидент в Русенска област
Според свидетели на пътя за Николово е станала катастрофа, която затруднява движението и е предизвикала задръствания.
Припомняме, че по-рано днес стана тежък пътен инцидент, при който загина човек.
Полицията призовава водачите да се движат с повишено внимание и да спазват указанията на пътните екипи.
