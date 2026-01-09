За още една катастрофа в Русенска област сигнализираха очевидци в социалните мрежи.Според свидетели на пътя за Николово е станала катастрофа, която затруднява движението и е предизвикала задръствания.Полицията призовава водачите да се движат с повишено внимание и да спазват указанията на пътните екипи.