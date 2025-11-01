Огнище на африканска чума по свинете в Гюргево
Областният управител е в постоянен контакт с институциите от страната и северната ни съседка, като коментира, че по мнението на специалистите на този етап няма опасност от навлизане и разпространение на заразата на територията на страната. Освен това той посочи, че на граничния преход между двете държави Дунав мост при Русе – Гюргево постоянно се извършва дезинфекция на всички влизащи в страната леки и товарни автомобили. Личните стопанства на хората по селата и индустриалните обекти, където се отглеждат свине, са защитени, заяви Драганов.
Той е категоричен, че в момента за тях не съществува никаква опасност, тъй установеното огнище е далеко от границата. На този етап няма нужда от свикване на епизоотична комисия и предприемане на допълнителни превантивни мерки, защото няма риск, подчерта областният управител. Ръководството на Областната администрация и всички държавни институции следят обстановката и при необходимост са в готовност да реагират.
Властите в Гюргево са наложили зона за защита и наблюдение. Тамошната Санитарно-ветеринарната дирекция е определила трикилометрова зона за защита и наблюдение, в която попадат населените места Ордоряну /окръг Илфов/, Бутуругени и Поща /окръг Гюргево/, обясни от своя страна изпълнителният директор на Асоциация "Еврорегион Данубиус“ Лили Ганчева. Обявена е и 10-километрова зона, която също ще бъде под наблюдение.
Тя обхваща 8 населени места от окръг Илфов и 18 от окръг Гюргево. В 3-километровата предпазна зона домашните свине се държат отделно от дивите животни и животни от други видове и се използват специализирани методи за дезинфекция на входовете и изходите към и от стопанствата. В зоната от 10 километра се прилагат подходящи мерки за биосигурност за всички лица, които влизат в контакт със свине или посещават животновъдните обекти, както и за транспортните средства, за да се избегне всякакъв риск от разпространение на африканска чума по свинете.
