Установиха огнище на антракс в силистренското село Черногор. Става дума за ферма с 28 бивола, научи ФОКУС. Наличието на заболяването бе потвърдено и лабораторно. Девет животни са умрели, останалите ще бъдат ваксинирани. Към този момент няма данни за заразени хора, съобщава Българската агенция по безопасност на храните. Регионалната здравна инспекция (РЗИ) е уведомена и извършва проучване.

Животните са лекувани дълго време без успех и без да са информирани официалните ветеринарни лекари. Значително е забавено уведомлението към БАБХ, което усложнява обстановката и е предпоставка за разпространение на инфекция.

Дезинфекция и ваксинация

В стопанството и около него е извършена дезинфекция, забранено е движението на животни от и към обекта, както и в населеното място. Собственикът е произвеждал саздърма, пастърма, консерви и месо, добивани в два незаконни обекта, които са запечатани. Продуктите са иззети и ще бъдат унищожени.

Ваксинацията е разширена и обхваща всички възприемчиви животни в село Черногор. Идеята е да се ограничи на евентуалното разпространение на заболяването.

Ежедневно наблюдение

Животните в засегнатия район се наблюдават всеки ден. Екипи на БАБХ проследяват как е проникнала инфекцията, правят клинични прегледи, проверяват за рискови контакти с други животни и хора. Предприети са извънредни мерки, за да не се допуснат нови огнища. На терен са екипи от Централно управление на Агенцията и от други области в страната.

Антраксът е остра заразна болест по животните и хората. При естествени условия боледуват всички тревопасни и всеядни видове и хищници. Най-уязвимите са козите, овцете и елените, след това говедата, биволите, камилите, конете.

Важно напомняне

БАБХ напомня на животновъдите и Българския ветеринарен съюз, че при съмнение за заболяване трябва веднага да информират официалните ветеринарни лекари в ОДБХ.

Гражданите могат да подават сигнали за нарушения на денонощния телефон на БАБХ 0700 122 99.