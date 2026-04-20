Установиха огнище на антракс в силистренското село Черногор. Става дума за ферма с 28 бивола, научи ФОКУС. Наличието на заболяването бе потвърдено и лабораторно. Девет животни са умрели, останалите ще бъдат ваксинирани. Към този момент няма данни за заразени хора, съобщава Българската агенция по безопасност на храните. Регионалната здравна инспекция (РЗИ) е уведомена и извършва проучване.
Животните са лекувани дълго време без успех и без да са информирани официалните ветеринарни лекари. Значително е забавено уведомлението към БАБХ, което усложнява обстановката и е предпоставка за разпространение на инфекция.
Дезинфекция и ваксинация
В стопанството и около него е извършена дезинфекция, забранено е движението на животни от и към обекта, както и в населеното място. Собственикът е произвеждал саздърма, пастърма, консерви и месо, добивани в два незаконни обекта, които са запечатани. Продуктите са иззети и ще бъдат унищожени.
Ваксинацията е разширена и обхваща всички възприемчиви животни в село Черногор. Идеята е да се ограничи на евентуалното разпространение на заболяването.
Ежедневно наблюдение
Животните в засегнатия район се наблюдават всеки ден. Екипи на БАБХ проследяват как е проникнала инфекцията, правят клинични прегледи, проверяват за рискови контакти с други животни и хора. Предприети са извънредни мерки, за да не се допуснат нови огнища. На терен са екипи от Централно управление на Агенцията и от други области в страната.
Антраксът е остра заразна болест по животните и хората. При естествени условия боледуват всички тревопасни и всеядни видове и хищници. Най-уязвимите са козите, овцете и елените, след това говедата, биволите, камилите, конете.
Важно напомняне
БАБХ напомня на животновъдите и Българския ветеринарен съюз, че при съмнение за заболяване трябва веднага да информират официалните ветеринарни лекари в ОДБХ.
Гражданите могат да подават сигнали за нарушения на денонощния телефон на БАБХ 0700 122 99.
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.