|Огромен пожар бушува в защитената местност "Калимок – Бръшлен"
За съжаление местността е труднодостъпна. Единственият вариант да се влезе в територията е едно мостче, което е тясно и не позволява едрогабаритна техника да се насочи към огнището. Достъпът е само с малка цистерна тип "Пикап“. Водата свършва бързо и гасенето не е ефективно. Подобен проблем имаше и при предишния голям пожар преди около месец – на 13 август. Тогава отново се постави въпросът за разширяване на моста, за да могат при необходимост по него да минават пожарни и водоноски.
Местните разказаха пред "Русе Медиа", че когато местността "Калимок“ е била обявена за защитена, се е взело решение нарочно този мост да остане така, за да се ограничи влизането на хора и автомобили. За съжаление, оттам минават каруци, АТВ и друга малка техника. Това основно са групички от билкосъбирачи, като не се изключва възможността и този път те да са причината за възникването на пожара.
