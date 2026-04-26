Над 2 тона кисело мляко и йогурт и повече от 4200 литра айрян от мандра в силистренско село ще бъдат унищожени по разпореждане на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ), научи ФОКУС.

При проверка в хладилна камера са открити кисело мляко и йогурт без идентификационна маркировка, която да удостоверява партида и срок на годност. Открити са също и кофички с кисело мляко с общо тегло 750 кг и близо 17 000 шишета айрян, върху които са отбелязани бъдещи дати на производство и съответно манипулиран срок на годност. Инспекцията е извършена на 24 април, а като дата на производство на айряна е отбелязана датата 25 април. Според датата върху капачките на киселото мляко, то пък е произведено на 3 май.

Нарушенията в мандрата в Силистренско са установени от инспектори от Добрич.