Приключило административно-наказателно производство е причината състав на Окръжен съд – Ловеч да спре делото за смъртта на пациент в Държавната психиатрична болница в града, съобщиха от Окръжен съд - Ловеч.На днешното заседание по описа на ОС - Ловеч беше представено влязло в сила споразумение между Изпълнителна агенция "Медицински надзор" (ИАМН) и подсъдимата за приключено административно-наказателно производство, с което на Г. Р. е наложено административно наказание за нарушаване на текстове от Наредба № 24/07.07.2004 г. за утвърждаване на медицински стандарт "Психиатрия".Основен принцип в правото е ne bis in idem – забрана за повторно съдене и наказване на едно и също лице за същото деяние. Тъй като наказателното производство срещу подсъдимата се води и заради нарушаване на същите текстове от Наредба № 24, съдът, по искане на прокуратурата и на основание чл. 290, ал. 1, вр. с чл. 25, ал. 1, т. 5 от НПК даде възможност на държавното обвинение в едномесечен срок да поиска възобновяване на административно-наказателното производство от Административен съд - София град, за процедура по чл. 70, ал. 2, т. 5 от ЗАНН.Определението на съда може да бъде обжалвано или протестирано в 7-дневен срок от днес за присъствалите в съдебното заседание и от датата на уведомяването на частния обвинител.Ако Административен съд - София град отмени наложеното административно наказание – глоба на подсъдимата, наказателното производство ще бъде възобновено. Ако потвърди наказанието, делото ще бъде прекратено на основание чл. 24, ал. 1, т. 8а от НПК.