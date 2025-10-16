В Окръжен съд – Русе е насрочено за провеждане разпоредително заседание на 11 ноември от 10:00 часа по делото срещу Н. Д., на 19 години, който през юли се вряза с автомобила си в заведение и причини смъртта на трима души.Окръжен съд – Разград на 08.07.2025 г. взе мярка за неотклонение "Домашен арест", по отношение на обвиняемият Н. Д., български гражданин, неосъждан, съобщи съда.Младият мъж е обвинен в това, че на 06.07.2025 г. в гр. Разград, при управление на моторно превозно средство с несъобразена скорост изгубил контрол върху управлението му и по непредпазливост причинил смърт на три лица.Престъпление по чл. 343, ал.3, б."б", пр.1, във вр. c ал. 1, 6. "в" във вр. с чл. 342, ал. 1, пр.3 ал. чл.2, ал.1 от HК.