ЗАРЕЖДАНЕ...
Окръжния съд в Русе гледа делото за смъртоносната катастрофа в Разград, в която загинаха трима
© Дарик Русе
Окръжен съд – Разград на 08.07.2025 г. взе мярка за неотклонение "Домашен арест", по отношение на обвиняемият Н. Д., български гражданин, неосъждан, съобщи съда.
Младият мъж е обвинен в това, че на 06.07.2025 г. в гр. Разград, при управление на моторно превозно средство с несъобразена скорост изгубил контрол върху управлението му и по непредпазливост причинил смърт на три лица.
Престъпление по чл. 343, ал.3, б."б", пр.1, във вр. c ал. 1, 6. "в" във вр. с чл. 342, ал. 1, пр.3 ал. чл.2, ал.1 от HК.
Още от категорията
/
Предадоха на съд младежи, ограбили момче до метростанция "Хан Кубрат", като го заплашили с нож и лютив спрей
11.09
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Полицията в Добрич откри издирвано 15-годишно момиче
21:16 / 14.10.2025
Ужас във Враца: Млад мъж се самоуби пред очите на курсисти
17:31 / 14.10.2025
Изоставена къща гори в София, силна и неприятна миризма се носи в...
16:29 / 14.10.2025
УМБАЛ "Канев" с активно участие в годишната среща на Българското ...
13:30 / 14.10.2025
АПИ: През ноември се очаква разрешение за строеж на участъка Русе...
12:49 / 14.10.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.