Опасно студено време днес: Най-ниска температура е измерена в Разград
Отново с доста под нулата са осъмнали Шумен и Добрич. Отчетената температура е - 12 градуса.
В Силистра живакът е паднал до - 10 , а в Книжа и в столицата до - 9.
Днес от североизток ще продължи да нахлува студен въздух. Облачността ще се вплътнява и над по-голямата част от страната ще преобладава облачно време.
