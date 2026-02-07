Два тунела на главния път Русе – Велико Търново продължават да са опасни за шофьорите заради липсата на осветление. Единственото спасение в тъмнината са светлоотразителни елементи по стените, които обаче са замърсени и не светят.Тунелите край Велико Търново са изградени през 1974 г., за да се отклони автомобилният трафик от старинния град и да се съхрани културното му наследство. От 14 години са без осветление и са сред най-опасните тунели в страната."Това е голям проблем, защото много хора не привикват толкова бързо от светло към тъмно, от тъмно към светло. Другото - в това време се зацапват прозорците от сняг, от пръски, от дъжд и светло- тъмно, просто не се вижда. Вътре няма осветление и долу по крайчетата трудно се виждат и бордюрите“, казва Красимир Йорданов, управител на автошкола, член на Асоциация на квалификация на автомобилистите в България.Теодор Ников от Велико Тръново от години пътува по този участък четири пъти седмично и винаги шофира внимателно."Откакто съм шофьор, не съм виждал те да светят. Относно осветлението на тунела, да ви кажа – тунелът е къс, кой знае какво осветление не му трябва, не е моя работа, но мога да предложа лек ремонт като му бъде поставена светла боя вътре в тунела, която ще контрастира и ще отразява фаровете на автомобилите“, коментира Ников.От Агенция "Пътна инфраструктура“ (АПИ) заявяват, че за повече видимост са монтирани светлоотразителни елементи и гъвкави ограничители, като екипи се грижат за поддръжката им. Екип на bTV установи, че те не светят."Те може и да светят, но са зацапани, най-вероятно не ги поддържат редовно, няма кой да мине да ги види. Както са и колчетата ограничителни по средата, особено в това време като се зацапат, нищо че са светлоотразителни, те като се оцапат, не се виждат“, обяснява автоекспертът Красимир Йорданов.На двата тунела, по които минава интензивен трафик, никога не е правен основен ремонт."Редовно минавам по този път и моята дъщеря е активен шофьор, аз винаги с притеснение преминавам по този участък. Първо, липсата на осветление е един наистина голям проблем. Но също, с течение на времето, тези тунели са компрометирани. Всички сме забелязали големите шушулки след студовете, това означава, че тече вода от пукнатини отнякъде образувани“, казва кметът на село Самоводене Валентин Къндев.От АПИ допълват, че за двете съоръжения е предвиден основен ремонт, като през тази година предстои обявяване на процедура по избор на изпълнител. Докато започнат строителните дейности обаче хиляди шофьори ще трябва да преодоляват няколко секунди "слепота“, дезориентация и да са нащрек за паднали предмети или внезапно изскочили пешеходец и велосипедист.