Нивото на река Черни Лом край три села от Две могили е повишила нивото си и почти е стигнала критичната точка на преливане. Това съобщи областният управител Драгомир Драганов, който е в постоянен контакт с местната власт.По думите на заместник областния управител Георги Георгиев, който също следи ситуацията няма очаквания за допълнително покачване на водите.Ако се стигне обаче до евентуално преливане, то няма опасност за населението и имотите на хората, категоричен бе кметът на Две могили Мариета Петрова, която е на терен и в момента. Тя поясни, че при село Острица има лек разлив, който е засегнал няколко декара земеделска земя. Има и частична опасност от заливане на пътната инфраструктура, но в такъв случай веднага ще бъде въведен обходен маршрут, поясни заместник областният управител.Същевременно Драганов информира и, че е започнало контролирано изпускане на водата от рибарниците в село Костанденец, област Разград. Това се дължи на преливане през дигата, която обаче не е компрометирана. На място е кметът на Сваленик Лазар Копанков. Населеното място е най-близкото от Русенско до рибарниците. Въпреки това на този етап категорично няма място за притеснение и няма опасност от заливане на територията на Сваленик.