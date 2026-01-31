Опасност от свлачища в Ахтопол
Случаят е докладван незабавно, а Община Царево е информирала както Министерството на регионалното развитие и благоустройството, така и областния управител на Бургас Владимир Крумов.
Крайбрежната алея на Ахтопол не за пръв път е заплашено от свлачище. Основното притеснение е, че засегнатият участък се намира в непосредствена близост до пешеходната алея и жилищни сгради, което поражда опасения за сигурността на хората и стабилността на постройките над скалния бряг.
От местната администрация заявиха, че следят развитието на ситуацията и ще информират обществеността за предприетите последващи действия, съобщава БНТ.
