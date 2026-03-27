Най-лесното е да останеш безразличен, а най-трудно да поемеш отговорност, това каза областният управител на Русе Орлин Пенков по време на среща с представители на младежката общност от страната. Част от младежите, които се срещнаха с Пенков днес, са били участници и в големите антиправителствени протести от края на миналата година."Нека си кажем честно, много хора мислят, че гласуването е безсмислено, че нищо не се променя, както и че "всички са еднакви“. Но именно от Вас зависи посоката, защото Вие не сте просто част от бъдещето, а неговият глас днес“, каза Пенков. "Когато младите мълчат, бъдещето се решава без тях. Най-голямата заплаха за една демокрация е безразличието. Искам да чувам все по-често от моите съграждани и особено от младите хора "Всичко зависи от мен“ и "Всеки глас има значение“, сподели Пенков.Той бе категоричен, че ако не участваш на изборите, се отказваш от мнение, влияние и бъдеще. "Гласуването не е формалност. То е позиция. Истинската промяна започва с участие и с решението да отидем до избирателните урни“, заяви Пенков. Областният управител сподели също, че именно участието на младите хора в протестите е довело до очакваната промяна в страната ни. "Благодарение на тези протести не се допусна приемането на олигархичния бюджет, зададен от предходното правителство и респективно до неговата оставка“, заяви Пенков.Сред участниците в срещата бе и Александър Кондов, който е инициатор на тазгодишното издание "Модел Република България – Дунав“. Събитието е част от националната инициатива "Модел Република България“ и представлява единадесетото издание на първата по рода си симулация на функционирането на държавните институции в страната, насочена към млади хора. От днес в рамките на три дни младежи от цялата страна ще влязат в ролите на народни представители, членове на Министерски съвет, президент и журналисти, като ще работят по реални казуси и ще участват в структурирани дискусии. "Има смисъл хората да бъдат политически активни, поне като гласоподаватели. Желанието ми е да се боря с враговете на демокрацията“, каза Кондов, който е ученик в Английска езикова гимназия "Гео Милев“ при срещата си с Пенков. "По мое мнение българското общество е станало прекалено аполитично и ние се стремим да променим тази картинка.За нас демокрацията оцелява чрез активно участие. Ние я дишаме, тя е навсякъде около нас. Затова ние няма как да избягаме от политиката и е по-добре да участваме в процесите активно“, сподели Марио Димов, който е студент по политически науки в Германия. "С желание участвам в такива срещи, защото съм убеден, че така създаваме политическата култура на генерацията Джен Z. Ние бяхме поколението, което активизира обществения дебат в края на миналата година и участвахме в протестите“, каза Стефан Калинов, който е студент в Юридическия факултет на Софийския университет. "Искаме да накараме младите хора да са граждански активни, да отстояват позицията си както пред народа, така и пред себе си“, коментира Антония Нейкова, която е студент във Висшето военноморско училище във Варна.