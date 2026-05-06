Русе винаги е бил символ на прогрес, на отвореност и на гражданска сила. Днес ние се обръщаме към него с уважение и признание – към хората, които с труда си, с достойнството си и с вярата си градят неговото бъдеще. Русе е жив организъм, изграден от активни и будни хора. Хора, които не чакат промяната, а я създават. Град с такава история заслужава последователност, визия и резултати, съизмерими с неговото значение, не като формалност, а като реален ангажимент към развитието на Русе и неговите хора. Русе трябва да продължи да бъде модерен европейски център на река Дунав, който надгражда своето историческо наследство с прагматичен и устойчив подход към бъдещето. Но това не се случва само с думи. Това изисква постоянство и гражданска активност, изисква се смелост – същата онази смелост, която почитаме днес. С тези думи областният управител Орлин Пенков се обърна към русенци по случай 6 май – Ден на храбростта и българската армия и празник на града.

По традиция кулминацията на честванията беше провеждането на официалната церемония пред Паметника на загиналите в сръбско-българската война, където русенци отдадоха почит на воините, загинали за родината. Церемонията бе организирана от Община Русе, а празникът започна с приемане на почетния караул от началника на русенския гарнизон и командир на Военно формирование 32420 подполковник Павлин Илиев.

Пенков призова за храброст и смелост във всичко, което правим, защото според него храбростта е да отстояваш интересите на народа, а не интересите на олигархията. "Това е отговорност на всеки един от нас. Борете си и възпирайте неправдата, където и да я откриете, всеки ден. Не загърбвайте никого в неволя и беда. Внимателно наблюдавайте и себе си, тъй като свободата започва от всеки един от нас и тя е наша отговорност, освен благо, тя ни задължава да се борим за нея“, каза Пенков.

От своя страна кметът Пенчо Милков посочи, че битието на Св. Георги Победоносец е символ на дързостта и избора на силата на вярата в това, което вярваме пред изгодите и страха. "Св. Георги ни дава сила, смелост и слава. Нека да намерим сила в нашата вяра, да протегнем ръка към брата си и да живеем в заедност за Русе, преодолявайки вътрешна преграда и его. Нека така да направим, че когато стоят нашите наследници тук след години, те да кажат, че хората преди нас са били достатъчно мъдри да си подадат ръка и направят нашия град силен и красив“, допълни още кметът Милков и посочи, че най-голямата сила на българската армия не е единствено в пагона и пушките, а във вярата, като истинският щит е брата до теб.

Приветствие бе от Бригаден генерал от запаса Еуджен Георге, представител на румънското запасно войнство също отправи своето поздравление и посочи, че дипломатическите и приятелските отношения между България и Румъния са изключително силни. Той говори и за приятелството между Русе и Гюргево, които са побратимени градове, като посочи сериозните икономически успехи в трансграничната зона. Генералът от северната ни съседка изказа и почит към българската армия.

Благодарствен молебен отслужиха Негово преосвещенство Главиницкият епископ Макарий и свещеници от Русенската света митрополия. Водещ на церемонията бе Венцислав Петков. "Намираме се в особено време, когато лесно човек може да изпадне в отчаяние или безнадеждност, християните много добре знаят, тогава християните много добре знаят, че трябва да си спомнят за примера за геройския мъченически подвиг на Св. Георги Победоносец, молитвеник за всички“, сподели дядо Макарий. Той посочи още, че е крайно необходимо да се изпълнят със смисъл думите брат, род, родина, независимо от неравния старт и независимо от нечестното състезание, в което можем да попаднем по всяко едно време.

На събитието присъства председателят на Общинския съвет академик Христо Белоев, както и редица представители на държавната и местната власт.