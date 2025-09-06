ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Русе
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|"Оръжието на свободата" и героичните събития оживяха в Сандрово
Официален гост на събитието беше заместник-кметът на община Русе Златомира Стефанова. Тя поздрави присъстващите и подчерта значението на Съединението като символ на единството и силата на българския народ. "На това свято дело от 6 септември 1885 г. не му бяха нужни нито заповеди, нито външни покровители. То беше рожба на българския дух, на решителността и на вярата, че само заедно можем да бъдем силни и достойни. Съединението ни показва, че когато народът ни е единен, нито чужд натиск, нито вътрешни съмнения могат да ни спрат по пътя на националния идеал“, заяви Стефанова.
Кметът на Сандрово Георги Пенков призова жителите на селото да пазят силата на българския дух. "Съединението е нашият най-ярък урок по национално достойнство. Само когато сме заедно, можем да градим бъдеще за децата си и за България“, каза той.
По време на празника много посетители разгледаха музея на открито "Оръжието на свободата“, където бяха представени над 150 експоната – исторически оръжия и реликви, участвали в борбите за национално освобождение и обединение. Зрителите имаха възможност да разгледат още автентични униформи и снаряжение на български воини от различни епохи.
След това се състоя историческа беседа за събитията от 1885 г., придружена от живи картини, които върнаха публиката във времето на героичните дни.
Особен интерес предизвика интерактивната площадка за стрелба с исторически лък, въздушна пушка и пистолет, където младите участници се изпробваха в традиционни военни умения. Демонстрациите по историческа фехтовка и начално военно обучение също събраха много зрители.
За гостите бяха подготвени още три специално изградени открити музея – "Оръдеен разчет от Сръбско-българската война 1885 г.“, "Военно-полева болница“ и "Военно-полева кухня“. През целия ден звучаха възрожденски и патриотични песни, които връщаха спомените за героичните дни от миналото ни.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 74
|предишна страница [ 1/13 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Пенчо Милков за пребития шеф на полицията в Русе: Шокиран и гневен съм!
14:47 / 04.09.2025
Миглена Ангелова: Разводите ме научиха
18:10 / 04.09.2025
Youtube и Google се сринаха
10:35 / 04.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@ruse24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Ruse24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Ruse24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Ruse24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: