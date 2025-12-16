Осигуряват финансиране за поддържане на корабоплаването по река Дунав
©
С проекта се предвижда увеличение на разходите по "Политика в областта на транспорта“ - бюджетна програма "Организация, управление на транспорта, осигуряване на безопасност, сигурност и екологосъобразност“ с 823 500 лв. и намаление на разходите по бюджетна програма "Административно обслужване, медицинска и психологическа експертиза“ със същия размер.
Увеличава се и максималният размер на ангажиментите за разходи по бюджета на министерството с 28,9 млн. лв., предназначени за сключване на тригодишен договор за извършване на драгажни дейности по фарватера на река Дунав.
Дейностите са свързани с изпълнението на изискванията на Регламент (ЕС) 2024/1679 за развитие на трансевропейската транспортна мрежа и гарантират ефикасно, надеждно и безопасно корабоплаване по общия българо-румънски участък на реката.
Финансирането на дейностите ще бъде осигурено чрез преразпределение в рамките на утвърдените разходи по бюджета на министерството за 2025 г., без необходимост от допълнителни средства.
Още по темата
/
На вниманието на "вечните студенти": След определена възраст държавата спира да ви плаща осигуровките
09.12
МОН: Доходите на младите висшисти се увеличават тройно за последните 10 години – вижте заплатите
21.11
НОИ: За година пенсионерите се увеличиха с над 12 хил., а до септември пенсиите "изядоха" близо 73% от планираното за годината
21.11
Одобриха транш от близо 92 млн. лева за изплащане на обезщетения в общинските образователни институции
19.11
НОИ ще плаща днес
18.11
Още от категорията
/
Актьорите от Народния театър с официална позиция, опасяват се, че се подготвя уволнение на директора им
15.12
Лично Патриарх Даниил даде благословията си за болницата, която спасява хиляди животи, независимо от мястото на трагедията
21.11
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
75-годишен мъж загина при инцидент с влак по линията София - Русе...
10:40 / 15.12.2025
Унищожени местообитания в защитени зони заради фотоволтаичен парк...
21:49 / 14.12.2025
Кръвната банка, която обслужва Русе спешно търси кръв
17:40 / 14.12.2025
Побой пред заведение в Разград
14:34 / 14.12.2025
Това остана от един от най-известните хотели на Българското Черно...
13:12 / 10.12.2025
30-годишен мъж е тежко ранен след силен удар в стълб в Русе
10:17 / 10.12.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.