Правителството одобри вътрешнокомпесаторни промени на утвърдените разходи по бюджета за 2025 г. на Министерството на транспорта и съобщенията и договор за драгажни дейности по река Дунав.С проекта се предвижда увеличение на разходите по "Политика в областта на транспорта“ - бюджетна програма "Организация, управление на транспорта, осигуряване на безопасност, сигурност и екологосъобразност“ с 823 500 лв. и намаление на разходите по бюджетна програма "Административно обслужване, медицинска и психологическа експертиза“ със същия размер.Увеличава се и максималният размер на ангажиментите за разходи по бюджета на министерството с 28,9 млн. лв., предназначени за сключване на тригодишен договор за извършване на драгажни дейности по фарватера на река Дунав.Дейностите са свързани с изпълнението на изискванията на Регламент (ЕС) 2024/1679 за развитие на трансевропейската транспортна мрежа и гарантират ефикасно, надеждно и безопасно корабоплаване по общия българо-румънски участък на реката.Финансирането на дейностите ще бъде осигурено чрез преразпределение в рамките на утвърдените разходи по бюджета на министерството за 2025 г., без необходимост от допълнителни средства.