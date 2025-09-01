Новини
Осъдиха мъж, блудствал с малолетно дете в Разград
Автор: Илиана Пенова 15:56
©
По искане на Районна прокуратура – Разград съдът определи мярка за неотклонение "задържане под стража“ спрямо 59-годишен мъж, привлечен към наказателна отговорност за извършени блудствени действия с малолетно дете.

Състав на Районен съд – Разград уважи искането на Районната прокуратура за налагане на най-тежката мярка за неотклонение "задържане под стража“, спрямо 59-годишен мъж от село в община Лозница. Б.С. е обвиняем за извършени блудствени действия спрямо лице, ненавършило 14-годишна възраст от същия пол, като деянието е извършено в условията на продължавано престъпление. Съдът възприе доводите на прокуратурата, че е налице обосновано предположение, че мъжът е извършител на деянието, за което му е предявено обвинение, както и че съществува реална опасност той да се укрие, да извърши ново престъпление или да повлияе на хода на разследването, ако не бъде задържан, въпреки че той е неосъждан.

Сигнал за случилото се е подаден от близка роднина на пострадалото дете през изминалата седмица. В хода на разследването е установено, че обвиняемият нееднократно е извършил блудствени действия, целящи удовлетворяване на сексуално желание, с малолетното дете. Той е привлечен към наказателна отговорност за престъпление по чл. 157, ал. 3, във връзка с ал.1, във връзка с чл. 26, ал.1 от НК. С оглед довеждането му в съда за определяне на мярка за неотклонение Б.С. е бил задържан за срок до 72 часа с постановление на наблюдаващия случая прокурор от Районна прокуратура – Разград.

Определението на Районния съд подлежи на обжалване пред Окръжния съд в града.

Работата по случая продължава. Изясняват се всички детайли и обстоятелства около деянието. Назначени са съдебно-медицинска и технически експертизи.






