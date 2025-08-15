Новини
Осветиха нов православен храм в силистренското село Айдемир
Автор: Екип Ruse24.bg 16:02
© Булфото
виж галерията
Хората се радват на нов православен храм в квартал "Деленки" на силистренското село Айдемир. Камбанен звън на новия православен храм "Св. Св. Константин и Елена“ възвести рождението на духовното средище. Тържественото освещаване извърши Доростолският митрополит Яков в съслужение с местни свещеници и гости от страната и Румъния навръх големия празник Успение Богородично – 15 август, предаде "Булфото". Ритуалът на първа копка и полагането на първия камък на храма бе през март 2021 година.

Основен ктитор на черквата е силистренският бизнесмен д-р Тодор Тодоров, дарил почти 70% от общата стойност на строежа и оборудването, възлязъл на около 500 000 лева. Проектът-дарение е на архитект Марин Неделчев. Сградата е с разгърната площ около 130 кв м. Оригиналните икони, изпълнени по канона са дело на художничката Елена Маркарян.

След тържеството по освещаване бе даден курбан на цялото село. Според стари жители на Айдемир през последните 80 години в селото са се правили общо 8 първи копки за православни храмове на различни места, но строителство е последвало само на осмата.

С освещаването на новата черква православните духовни средища в селото ще станат общо четири. Най-старият храм – 270-годишният "Покров на Пресвета Богородица“ се намира в квартал "Татарица“ и е строен от руски бежанци старообрядци през 1750 г. Руски войници са строили черквата "Света Троица“ в Айдемир. Тя тържествено е осветена от митрополит Григорий на 11 юни 1834 г. в деня, когато тогава се е чествал празника на Света Троица – Петдесетница. В близката до Айдемир местност "Кълнежа“ е един от манастирите в рамките на епархията – "Покров Богородичен“, който е от 90-те години.






