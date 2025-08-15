ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Русе
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Осветиха нов православен храм в силистренското село Айдемир
Основен ктитор на черквата е силистренският бизнесмен д-р Тодор Тодоров, дарил почти 70% от общата стойност на строежа и оборудването, възлязъл на около 500 000 лева. Проектът-дарение е на архитект Марин Неделчев. Сградата е с разгърната площ около 130 кв м. Оригиналните икони, изпълнени по канона са дело на художничката Елена Маркарян.
След тържеството по освещаване бе даден курбан на цялото село. Според стари жители на Айдемир през последните 80 години в селото са се правили общо 8 първи копки за православни храмове на различни места, но строителство е последвало само на осмата.
С освещаването на новата черква православните духовни средища в селото ще станат общо четири. Най-старият храм – 270-годишният "Покров на Пресвета Богородица“ се намира в квартал "Татарица“ и е строен от руски бежанци старообрядци през 1750 г. Руски войници са строили черквата "Света Троица“ в Айдемир. Тя тържествено е осветена от митрополит Григорий на 11 юни 1834 г. в деня, когато тогава се е чествал празника на Света Троица – Петдесетница. В близката до Айдемир местност "Кълнежа“ е един от манастирите в рамките на епархията – "Покров Богородичен“, който е от 90-те години.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Бременна, но все така шик
15:40 / 14.08.2025
Срещата за държавните имоти в Русе остава за този следобед
13:01 / 13.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@ruse24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Ruse24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Ruse24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Ruse24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: