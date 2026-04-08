Първият изцяло завършен строук център в България беше открит в УМБАЛ "Света Анна“ в София. Той е един от шестте високотехнологични звена за интервенционална диагностика и ендоваскуларно лечение на мозъчно-съдови заболявания, които се реализират по Плана за възстановяване и устойчивост.

Новият център разполага с високотехнологично оборудване, включително бипланова ангиографска система и системи с изкуствен интелект за подпомагане на диагностиката. Това позволява прилагането на съвременни, минимално инвазивни методи на лечение и по-бързо възстановяване на пациентите.

Останалите пет строук центъра се изграждат в момента в столичните УМБАЛСМ "Н. И. Пирогов“ и УМБАЛ "Св. Иван Рилски“, както и в УМБАЛ "Свети Георги“ – Пловдив, УМБАЛ "Д-р Георги Странски“ – Плевен и УМБАЛ "Св. Марина“ – Варна.

Паралелно с това, в 17 областни лечебни заведения ще бъдат създадени центрове за диагностика на мозъчно-съдови заболявания, информират от МЗ. Те ще имат връзка в реално време с шестте високотехнологични строук центъра. Това ще се случва чрез специално създадена дигитална платформа.

Министърът на здравеопазването доц. Михаил Околийски и заместник-министър д-р Петър Грибнев бяха посрещнати от директора и заместник-директора на лечебното заведение д-р Славчо Близнаков и д-р Ивелина Георгиева, както и от доц. Росен Калпачки и д-р Нуфрет Алиоски.

"Благодаря на целия екип на "Св. Анна“, които ме преведоха по пътя на пациента – от приемането в спешното отделение, през диагностиката с най-съвременната апаратура, до лечението в ангиографската зала и последващата интензивна грижа. Това, което видях ме кара да вярвам, че тук ще се спасяват още повече човешки животи“, заяви здравният министър доц. Околийски.

Д-р Грибнев допълни: "Правим решителна крачка напред в спасяването на още повече човешки животи. Тези високотехнологични центрове ще работят 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата“

Реализирането на инвестицията създава изцяло нов подход в лечението на мозъчно-съдовите заболявания в България и предоставя условия за по-бърз и навременен достъп до съвременна медицинска помощ в цялата страна.