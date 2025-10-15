Сигнал за взломна кражба е получен около 21 часа на 14 октомври на тел.112. Това съобщават от ОДМВР - Разград.52-годишен мъж от село Пороище съобщил, че неизвестно лице е строшило стъкло на входната му врата, нанесло е удар в лицето му и е откраднало чанта със сумата от 1000 лв.Пристигналият на място полицейски екип извършил оглед и установил на улицата пред адреса въпросната чанта с 620 лв в нея. Започната е проверка по чл.195, ал.1, т.3 от НК.