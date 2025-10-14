ЗАРЕЖДАНЕ...
Откраднаха спортни дрехи от магазин в Русе
Във Второ РУ пък е получен сигнал за кражба от търговски обект на бул. Липник, откъдето са отнети спортни дрехи за близо 900 лева. По случаите са образувани преписки с оглед данни за извършени престъпления по текстове от Наказателния кодекс и са предприети необходимите действия за установяване на извършителите и вещите, станали обект на посегателствата.
