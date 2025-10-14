Служители на Първо и Второ РУ са започнали работа по два сигнала за извършени кражби. В Първо РУ е съобщено за кражба на велосипед от жилищен блок в централната част на град Русе, като колелото е изчезнало от междуетажна площадка, където е било заключено. Нанесената щета е за над 300 лева. Това съобщиха от полицията в Русе.Във Второ РУ пък е получен сигнал за кражба от търговски обект на бул. Липник, откъдето са отнети спортни дрехи за близо 900 лева. По случаите са образувани преписки с оглед данни за извършени престъпления по текстове от Наказателния кодекс и са предприети необходимите действия за установяване на извършителите и вещите, станали обект на посегателствата.