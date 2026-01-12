Сподели close
Преустановено е издирването на 38-годишната Анна Соловьова. Жената е установена в централата част на Шумен, съобщи говорителят на Областната дирекция на МВР - Шумен Ася Йорданова.

Получени и проверени са множество сигнали, посочи Йорданова и изказа благодарност от страна на полицията на всички, които са помогнали за локализиране на местонахождението на Соловьова.

Припомняме, че на 9 януари, шуменската полиция издирваше 38-годишната Соловьова, по молба на близките ѝ. По техни данни телефонът на жената е бил изключен от последния ден на 2025 г. Те са правили безуспешни опити да я видят в квартирата, в която живее, както и на работно ѝ място.