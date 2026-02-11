Антични предмети с белези на културно-исторически ценности са иззети в следобедните часове вчера от частен дом в село Драгоево. Проверката е извършена от криминалисти от полицейското управление във Велики Преслав, които получили информация, че 54-годишен мъж държи в имота си антични предмети.В дома му в село Драгоево намерили железен клин, гвоздей с кръгла глава, върхове от стрели, тока за ремък, предмет с вид на монета. Не били идентифицирани и регистрирани по съответния ред. Иззети са. За извършено престъпление по чл. 278 ал. 6 от НК е образувано досъдебно производство.