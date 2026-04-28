Необичайна находка предизвика бърза реакция на институциите в Добрич. Учебна военна граната беше открита по време на пролетно почистване в Професионалната гимназия по техника и строителство, съобщиха bTV.

Боеприпасът е намерен в кабинет, който не е използван повече от 20 години. Помещението е служило за обучение по начална военна подготовка – предмет, отпаднал от учебната програма преди години. Гранатата е била съхранявана в метален шкаф, заедно с други принадлежности от онова време.

Директорът на гимназията Юлиана Дикова обясни, че находката е открита в петък – 24 април, при разчистване на западното крило на училището. Веднага след това е задействан стандартният протокол за безопасност – подаден е сигнал на телефон 112 и е извършена пълна евакуация на ученици и персонал.

На място са пристигнали екипи на полицията, пожарната и Спешна помощ, както и служители на жандармерията. Не е имало паника сред учениците, които първоначално приели ситуацията като част от тренировъчно занятие.

По предварителна информация гранатата е била учебна и не е съдържала взривно вещество. Въпреки това властите са предприели всички необходими мерки за обезопасяване и изземване на предмета.

Случаят повдига въпроса дали в други училища все още се съхраняват подобни артефакти от времето, когато военното обучение е било задължителна част от образованието.