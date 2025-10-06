Откриха обгоряло тяло на мъж край село Осенец

© Обгорял труп на мъж е открит след пожар в покрайнините на разградското село Осенец, съобщиха от ОДМВР-Разград.



Сигналът е подаден около 15 часа на 5 октомври на тел.112 от кмета на населеното място. При първоначалния оглед, извършен в присъствието на съдебен лекар, не са открити следи от насилие. Установена е самоличността на мъжа – 73-годишен от село Стражец. Тялото е откарано за аутопсия в МБАЛ-Русе.



Образувано е досъдебно производство по чл.115 от НК.