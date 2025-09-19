Откриха труп на 46-годишен мъж в столичния кв. "Борово"

© Труп на 46-годишен мъж е открит в столичния кв. "Борово", съобщиха от СДВР за Sofia24.bg.



Това се е случило на 17 срещу 18 септември, добавиха от Столичната дирекция на вътрешните работи.



В момента тече разследване по случая.