На 14 януари 2026 г. около 15:05 ч. в района на град Козлодуй е открит труп на 35-годишен мъж в близост до железобетонен стълб, съобщиха от ОДМВР - Враца.По случая е образувано досъдебно производство, а причините за смъртта се изясняват.